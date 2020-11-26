Со следующей недели в Латвии вводится новое пособие — по присмотру за ребенком, налог с которого не нужно платить
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В четверг, 26 ноября, Сейм в срочном порядке принял ряд поправок к законодательству, разрешающих на определенное время ввести в Латвии новый вид пособия — пособие по присмотру за ребенком (официальное название — пособие помощи по болезни).

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Пособие можно будет получить, если школьник младше десяти лет вынужден учиться удаленно. Родитель сможет получить формальный лист нетрудоспособности. Это относится и к тем родителям, кто ухаживает за человеком с инвалидностью младше 18 лет, но из-за Covid-19 он не может посещать дневной центр ухода.

В этом случае пособие по нетрудоспособности (по больничному) выплачиваться не будет, его заменит пособие по присмотру за ребенком. Размер выплаты — 60% от среднего дохода (с которого уплачен социальный налог) за последний год. Однако, согласно решению правительства, подоходный налог с данного пособия уплачиваться не должен. Таким образом, в финансовом плане данное пособие будет практически таким же, как и по больничному листу.

Пособие не будет выплачиваться, если претендент работает, ведет хозяйственную деятельность, получает доходы или другие пособия (социальное или за простой).

Для того, чтобы получить пособие помощи по болезни, необходимо обратиться в Государственное агентство социального страхования. 14-дневный больничный и пособие по присмотру за ребенком запросить один раз со 2 по 31 декабря 2020 года и один раз с 1 января по 30 июня 2021 года.

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