Со следующей недели в Риге — большие ограничения движения на Юрмалас гатве

С понедельника, 8 августа, SIA Rīgas ūdens начинает масштабную перестройку водопровода в Иманте, на участке от улицы Золитудес до Имантской 7-й линии. В рабочее время на отрезке Юрмалас гатве ожидаются ограничения движения.

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Проект планируется реализовывать в несколько этапов. С 8 августа работы начнутся на участке между улицей Золитудес и зданием Nr. 80a, и продлятся примерно два месяца. На указанном отрезке улицы будет закрыто движение транспортных средств, исключая общественный и оперативный транспорт. Компании, проводящие работы, должны разместить дорожные знаки, а также обеспечить подъезд к зданиям на закрытом участке для тех горожан, которые проживают или работают в этих домах.

В целом на участке Юрмалас гатве от улицы Золитудес до Имантской 7-й линии планируется проложить водопроводную сеть длиной в 2,3 километра. Работы будут завершены в 2023 году.

В рамках проекта будет реконструирована водопроводная сеть на Юрмалас гатве, в результате будут удалены два существующих трубопровода и установлен совершенно новый, так называемый водопровод низкого давления, который также обеспечит подключение к водопроводным сетям, которые прокладываются сейчас в Иманте и Бебербеки. Их строительство происходит в рамках проекта "Развитие водного хозяйства в Риге, 5-й этап", софинансируемого Фондом Когезии Европейского Союза.

К новому водопроводу будут подключены те клиенты Rīgas ūdens, которые не нуждаются в повышенном давлении в системе водоснабжения. Для разделения зон подачи воды высокого и низкого давления будут ликвидированы участки водопровода на пересечении проспекта Курземе с улицами Слокас и Мазас Золитудес. Также планируется построить новое пересечение водопровода с железной дорогой, соединив водопроводные сети на улице Платонес со строящимися инженерными сетями на улице Пуреню. Для лучшего управления сетью водоснабжения также будут оборудованы два узла связи, замеряющие потоки, и необходимые сети электроснабжения.

Реконструкция водопроводной сети необходима для создания энергоэффективной, качественной, безопасной и организованной системы водоснабжения в районах Иманты и Бебербеки.