Со следующей недели в Риге можно будет записаться на бесплатные курсы латышского языка

С понедельника, 6 января, рижане смогут записаться на бесплатные курсы латышского языка, сообщил агентству LETA Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.

Информацию о том, как подать заявку, где будут проходить уроки и как связаться с организаторами, можно найти на странице www.integracija.riga.lv.

Курсы могут посещать задекларированные в Риге люди, которые находятся в Латвии на легальных основаниях и родной язык которых — не латышский. Школьники и безработные подать заявку не могут.

Место обучения рижане могут выбрать самостоятельно и подать заявку непосредственно туда. Департамент обращает внимание, что заявку на обучение нужно подавать самостоятельно, специалисты департамента никого не записывают.