Со следующей недели в школах начнется использование экспресс-тестов на Covid-19

Чтобы улучшить эпидемиологическую безопасность в процессе очного обучения, со следующей неделb в школах начнут использовать экспресс-тесты на Covid-19, сообщило агентству LETA Министерство образования и науки.

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Планируется, что образовательные учреждения введут эти тесты постепенно. Как пояснил агентству LETA представитель МОН Янис Айзпорс, поставка лабораторных экспресс-тестов начнется 15 ноября, и предусмотрено, что часть школьников первый экспресс-тест должна будет сделать 17 ноября.

Скрининг пройдет на следующий неделе по текущему графику, но в нем не будут участвовать вакцинированные и переболевшие.

Как сообщает МОН, чтобы оценить возможность постепенно перейти на использование экспресс-тестов в школах, сначала планируется использовать оба метода тестирования — раз в неделю проводить уже привычный лабораторный скрининговый тест и использовать экспресс-тесты. Как поясняет МЗ и МОН, экспресс-тесты проще в использовании, они позволяют узнавать результаты гораздо быстрее и для их проведения не нужно идти в лабораторию.

В случае положительного результата экспресс-теста, также, как и в случае с лабораторным скрининговым тестированием, будет необходимо сделать повторный тест в лаборатории. Использование экспресс-тестов удобное и простое в том числе и для детей, и результат доступен уже через 15-20 минут, говорят в министерстве. Для спецшкол порядок скринингового тестирования на данный момент изменен не будет. Экспресс-тесты для образовательных учреждений будут обеспечивать лаборатории, которые обеспечивают и поставку скрининговых тестов.

Лаборатории доставят экспресс-тесты на эту и следующую недели, объясняют в министерстве. Ученики 1-3 классов 21 ноября получат один комплект теста для домашнего использования. Ученики 4-12 классов получат два комплекта тестов 17 и 18 ноября, и перед возвращением в школу — 21 ноября.

МОН подчеркивает, что экспресс-тесты будут делать вакцинированные, переболевшие (если с момента заражения прошло более шести недель) и невакцинированные жители, в том числе и дети.

В министерстве подчеркивают, что в школах, в которых лабораторное тестирование по графику предусмотрено в четверг и пятницу, лабораторный скрининг 18 и 19 ноября проведен не будет. Школьники сделают экспресс-тесты дома — ученики 1-3 классов 21 ноября, а ученики 4-12 классов сделают один экспресс-тест 17 ноября, а второй — 21 ноября.

В самоуправлениях, где 15, 16 и 17 ноября учеба пройдет удаленно, школьники не получат комплекты для тестирования. Они должны будут сделать экспресс-тест утром 22 ноября до начала учебы.

С 22 по 26 ноября лабораторные скрининговые тесты пройдут по текущему графику (их не должны будут делать вакцинированные и переболевшие). Результаты тестов будет действительны в том числе и для посещения занятий по интересам.

С 1 по 3 класс предусмотрен один лабораторный скрининговый тест и один экспресс-тест дома, с 4 по 12 класс — один лабораторный скрининговый тест и один экспресс-тест дома. Экспресс-тесты будут делать как вакцинированные, так и невакцинированные дети, а также переболевшие. Если 22 ноября во время тестирования в школе у кого-нибудь из учеников обнаружится положительный результат, то карантин будут соблюдать только такие школьники. Их одноклассники будут продолжать учиться очно, так как тестирование проводится в эпидемиологически безопасных условиях — индивидуально и не находясь в одном помещении с другими более 15 минут.

Учителя и сотрудники в ноября не будут делать экспресс-тесты.