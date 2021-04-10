Со следующей недели заседания правительства будут проходить раз в неделю
Foto: F64

Со следующей недели заседания правительства будут проводиться не дважды, а раз в неделю, сообщили агентству LЕТА в Госканцелярии.

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9 ноября прошлого года правительство объявило чрезвычайное положение, и было решено проводить заседания правительства два раза в неделю — совместное заседание Кабинета министров и совета по кризисному управлению проходило по вторникам, а очередное заседание правительства — по четвергам.

Однако с окончанием 6 апреля чрезвычайного положения правительство будет собираться один раз в неделю. Заседание правительства состоится на следующей неделе, во вторник, 13 апреля.

В Госканцелярии добавили, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Латвии при необходимости заседание Кабинета министров может быть созвано в любое время.

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LETA

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