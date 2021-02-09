Со среды на вакцину против Covid-19 можно будет записаться по телефону

Со среды, 10 февраля, начнет работать бесплатная телефонная линия 8989, по которой можно будет записаться на вакцину против Covid-19, сообщили порталу Delfi в Министерстве здравоохранения.

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Телефонная линия будет работать ежедневно с 9 до 17 часов. В министерстве отмечают, что по телефону 8989 можно будет лишь записаться на прививку. А вопросы, связанные со здоровьем, призывают задать семейным врачам.

Во время записи на прививку надо будет указать свои имя, фамилию, персональный код, номер телефона и/или э-почту. Также можно указать второй номер телефона, например, близкого человека.

Телефонная линия создана для того, чтобы облегчить запись на вакцинацию для тех жителей, которые по объективным причинам не могут использовать специальный сайт manavakcina.lv.

С 5 февраля, когда на указанном сайте началась запись на прививки от Covid-19, на вакцинацию записалось уже свыше 64 тыс. человек.

Напомним, что в настоящее время в Латвии проводится вакцинация медицинских работников. К понедельнику прививки получили 17 794 человека, в том числе 79,8% (14 195 человек) вакцинацию уже завершили полностью.