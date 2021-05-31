Со вторника косметологи при наличии вакцинации могут возобновить оказание услуг
Foto: Pixabay

Со вторника, 1 июня, косметологи смогут оказывать услуги, предъявив сертификат о вакцинации от Covid-19, сообщила на пресс-конференции представитель Министерства здравоохранения Яна Фелдмане.

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Принятые Сеймом на прошлой неделе поправки к закону, позволяющие возобновить работу поставщикам косметических услуг, деятельность которых была ограничена, предусматривают, что эти услуги могут предоставляться с учетом правил Кабинета министров об эпидемиологической безопасности.

По словам Фелдмане, одним из требований для возобновления определенных услуг является подтверждение вакцинации от Covid-19.

Со вторника поставщики услуг смогут получить цифровой сертификат Covid-19, за что ответственна Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

Согласно информации на сайте НСЗ, сайт для получения цифровых сертификатов начнет работать в Латвии с 1 июня.

С середины июня планируется запустить специальное мобильное приложение "Covid-19 Verify" для сканирования сертификатов.

В свою очередь, непривитые лица, оказывающие индивидуальные услуги, в июне по-прежнему смогут претендовать на пособие по простою, сообщает Министерство экономики.

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Source

LETA rus.DELFI.lv

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Source

LETA rus.DELFI.lv

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Министерство экономики
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