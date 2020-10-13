Со вторника пассажиров без масок будут высаживать из общественного транспорта

С сегодняшнего дня пассажиры рижского общественного транспорта, которые не пользуются масками для лица, должны считаться с тем, что их могут высадить из транспорта, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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На заседании комиссии по гражданской обороне в понедельник прозвучала информация, что люди проинформированы об обязательном требовании использовать маски в общественном транспорте. Большинство пассажиров используют маски, но есть и те, кто не делает этого не по незнанию, а из-за своих убеждений.

Стакис подчеркнул, что эти люди не должны подвергать риску других жителей, которые маски используют.

Поэтому с сегодняшнего дня следует иметь в виду, что при отказе надеть маску человека могут высадить из общественного транспорта.

"Время, когда [за неиспользование маски] только высказывалось предупреждение, прошло", — подчеркнул Стакис.

В первые дни после введения требования о ношении масок в общественном транспорте Риги за отсутствие масок пассажиров не высаживали, а делали предупреждение, ведь существовала вероятность того, что люди могли не знать о новом требовании.