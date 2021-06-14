Со вторника привитые и переболевшие могут собираться на частных мероприятиях до 20 человек
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Со вторника, 15 июня, вакцинированные и переболевшие Covid-19 люди смогут собираться на частных мероприятиях численностью до 20 человек без ограничения числа домохозяйств, сообщил в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Вакцинированные и переболевшие Covid-19 смогут собираться на частные мероприятия на открытом воздухе и в помещениях. На мероприятиях, где собираются вакцинированные или переболевшие, меры безопасности могут не соблюдаться, например, можно не надевать маски и не соблюдать дистанцию 2 метра.

Люди без ковид-сертификата по-прежнему смогут собираться на частные мероприятия численностью до 10 человек из двух семей. Также они могут собираться на частных мероприятиях до 20 человек на открытом воздухе без ограничения количества домохозяйств.

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LETA

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LETA

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Даниэл Павлютс
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