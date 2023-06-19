Собаку-поводыря, которую сначала не пустили в самолёт, отправили к хозяйке другим рейсом
Foto: Privātais arhīvs

Вечером в воскресенье свидетельница описала ситуацию, произошедшую в аэропорту "Рига": на один из рейсов сотрудники авиакомпании отказались впустить вместе с пассажиркой ее собаку-поводыря. Это вызвало шквал эмоций и возмущения в соцсетях, и собаку по имени Эльфа было решено отправить к хозяйке другим рейсом, в понедельник вечером. Об этом порталу Delfi рассказала хозяйка животного Байба Байковска.

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Собаку повезла мама Байбы. Они летят через Париж и уже вечером будут в Малаге, где сейчас находится Байба.

Все расходы покроет авиакомпания airBaltic, которая принесла пассажирке свои извинения и назвала ситуацию неприемлемой. Также airBaltic вернет ей деньги за рейс в воскресенье. Авиакомпания обещает усилить контроль за своими партнерами, чтобы такие ситуации не повторялись.

Этот рейс обслуживала одна из партнерских авиакомпаний, и она не разрешила провести собаку в самолет по ряду причин, включая, продолжительность полета и опасения за самочувствие собаки — при том, что компания airBaltc, когда Байба покупала билеты, утверждала, что она может лететь вместе со своей собакой.

По словам Байбы, без четвероного помощника ей дискомфортно: увеличивается риск падения и увеличивается утомляемость. Кроме того, она понесла финансовые потери: "Я купила лишний багаж, чтобы взять вещи и еду Эльфы, арендовала электроколяску для прогулки, купила билеты airBaltic, за которые я заплатила больше и остаюсь здесь дольше, я доплачиваю за гостиницу, потому что рейсы airBaltic были не в те даты, которые мне были нужны для рабочей встречи".

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