Собирают подписи за государственную утилизацию асбестосодержащих отходов

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за оплаченную государством утилизацию асбестосодержащих отходов (шифера и т.д.).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В качестве представителя инициативы указан Салвис Петрикс. Он хочет предотвратить попадание асбестосодержащих отходов в природу Латвии.

Петрикс призывает найти средства в госбюджете и назначить ответственное министерство для разработки соответствующих нормативных актов и других необходимых механизмов, чтобы власти покрыли расходы, связанные с утилизацией асбестосодержащих отходов.

Петрикс отмечает, что утилизировать асбестосодержащие отходы (особенно шифер) в Латвии очень сложно и очень дорого. В немногочисленных пунктах приема цена колеблется в районе двух евро за квадратный метр (без учета НДС). Также жители Латвии плохо осведомлены о вреде таких отходов, поэтому, не раздумывая, выбрасывают их вместе с обычными отходами и укладывают на своих дворовых дорогах.

Автор идеи уверен, что если бы государство создало механизм и сделало утилизацию вышеупомянутых отходов удобной и дешевой, то выброс таких канцерогенных отходов в природу Латвии уменьшился бы.