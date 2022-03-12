Собирают подписи за переименование какой-нибудь рижской улицы в честь Анны Политковской

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv собирают подписи за переименование какой-нибудь из улиц в центре Риги в честь убитой российской оппозиционной журналистки Анны Политковской. Собранные подписи будут переданы Рижской думе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В качестве автора инициативы указана Села Теодора Лавренце. В описании петиции она призывает всех выразить солидарность с украинским народам и с оппозиционными силами в России и Беларуси, а Анну Политковскую называет одной из самых известных жертв путинского режима.

Политковская была убита в 2006 году. По версии следствия, организатором преступной группы являлся один из лидеров "лазанской" группировки Магомед Димельханов. Это одна из наиболее могущественных чеченских преступных группировок в России и одна из самых влиятельных ОПГ Москвы. Журналистка много писала о войне в Чечне и критиковала российские власти и Рамзана Кадырова. Она сообщала о похищениях людей, вымогательстве лицами, представлявшимися сотрудниками ФСБ, а также о фильтрационном лагере для чеченцев.

Как ранее уже сообщалось, Рижская дума решила переименовать ту часть улицы Антонияс, где находится российское посольство, в улицу Независимости Украины.