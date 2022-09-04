Собирают подписи за строительство велосипедной дорожки "Саласпилс-Рига".

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за строительство велодорожки "Саласпилс-Рига".

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Инициатор сбора подписей — Лев Сударенко. Он хочет, чтобы трасса А6 стала более комфортной и безопасной для велосипедистов.

В описании инициативы поясняется, что многие жители Саласпилса работают в центре Риги, Кенгараге и Румбуле. Добраться туда можно только двумя способами — на общественном транспорте или на машине. Ехать по шоссе на велосипеде сейчас не только неудобно, но и опасно, хотя многие рискуют так каждый день.

Поэтому, по мнению Сударенко, необходимо оборудовать шоссе велодорожкой, чтобы оно стало более удобным и безопасным для велосипедистов.

Подписи будут направлены в Рижскую думу, самоуправление Саласпилсского края и Министерство сообщения.