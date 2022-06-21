Собирают подписи за введение госфинансирования для оплаты услуг стоматолога

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы государство помогало оплачивать услуги стоматолога в том числе для лиц, достигших 18-летнего возраста.

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"Необходимо создать "базовый комплект" государственного софинансирования, включив в него, например, удаление зуба и лечение в случае воспаления, ограниченное количество оплаченных посещений, а также определить целевые группы, начав хотя бы с малообеспеченных лиц, несмотря на то что эта проблема уже буквально является наболевшей для широких слоев общества. Также необходимо определить механизм запроса такого софинансирования и специалиста, который будет оценивать необходимость конкретной стоматологической услуги", - говорится в инициативе.

"В настоящий момент пугает одна лишь мысль о необходимости получить стоматологические услуги. Зная цены на услуги, жители годами откладывают визит к стоматологу. Это ухудшает ситуацию и способствует усугублению проблем, связанных со здоровьем зубов, вплоть до приема антибиотиков и удаления зуба, что тоже не бесплатно", - указывает автор инициативы.