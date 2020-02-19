Собрание KPV LV 8 февраля не имело права принимать решения — в том числе выбрать главой Закатистова
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Регистр предприятий (РП) постановил, что повторное собрание членов KPV LV 8 февраля не имело права принимать решения. РП дает партии время для устранения недочетов, то есть созыва нового собрания.

Как рассказала представитель РП Даце Зандфелде, государственный нотариус сегодня постановил отложить регистрацию решений собрания KPV LV об изменениях в составе правления и в уставе.

При проведении повторного собрания не были соблюдены сроки его созыва, поэтому собрание не было правомочно принимать решения, пояснила Зандфелде. Срок на устранение нарушений дан до 20 апреля.

На собрании председателем правления "KPV LV" был избран Атис Закатистов.

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LETA

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