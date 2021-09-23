Собрания собственников квартир будут проходить удаленно; решения позволят принимать в электронной среде

В четверг Сейм концептуально поддержал идею дать право собственникам квартир принимать решения в электронном формате, внеся поправки в Закон "О жилищной собственности" и "Об управлении жилыми домами".

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Планируется, что владельцы квартир смогут участвовать в общих собраниях в удаленном режиме, собрания будет разрешено организовывать частично удаленно. Электронная функциональность будет обеспечиваться в Системе информации о строительстве (BIS). Сейчас собрания проходят только очно.

В аннотации к законопроекту говорится, что возможность проводить собрания удаленно даст собственникам квартир возможность быстрее и эффективнее принимать

решения по важным для жильцов дома вопросам. В таких собраниях смогут участвовать и те собственники квартир, которым по каким-либо трудно участвовать в очных встречах.

С помощью электронной среды планируется предоставить собственникам квартир возможность заблаговременно проголосовать по вопросам повестки дня очного собрания, если по каким-либо причинам невозможно будет принять участие в собрании по собственному усмотрению. указанная дата.

В электронной среде у владельцев квартир будет возможность проголосовать заранее, если по какой-то причине они не смогут принять участие в собрании.

Удаленно — в электронной среде BIS — могут организовываться и опросы жильцов дома. Если опрос все же приводится как сейчас — письменно — то его результаты в любом случае нужно будет вводить в BIS.

Депутат Сейма Улдис Будрикис (Новая Консервативная партия) пояснил, что поправки не отменяют возможность проводить собрания очно, однако разработаны регулирование и порядок принятия решений в электронном формате.

По словам Будрикиса, сейчас принятие решений в силу разных причин неэффективно и запаздывает, поправки должны улучшить ситуацию.

"Они дадут возможность принимать решения тем собственникам квартир, которые не могут по каким-либо причинам — проблем с передвижением и иным — не могут физически участвовать в собраниях. Нужно поддерживать любые инициативы, которые помогут владельцам квартир участвовать в принятии решений", — считает депутат.

Поправки к законам еще должны быть рассмотрены Сеймом в двух чтениях.