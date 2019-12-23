Собранных в рамках благотворительной акции "Ангелы над Латвией" средств хватит на помощь 139 больным детям

В ходе заключительного концерта благотворительной акции "Ангелы над Латвией" было собрано почти 324 000 евро пожертвований, что позволит предоставить необходимую медицинскую и реабилитационную помощь всем 139 детям, на лечение которых собирались средства, сообщила представитель All Media Latvia Райта Целма.

Акция завершится в январе, и тогда станет известна общая сумма собранных пожертвований, однако во время концерта уже было собрано больше, чем планировалось собрать за всю акцию, целью которой являлся сбор хотя бы 279 210 евро.

Эти пожертвования помогут обеспечить 139 детям необходимую поддержку врачей, доступ к медицинской аппаратуре, а также оплатить операции.

Слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления участникам акции во время концерта высказал также президент Эгил Левитс.

Пожертвовать деньги в рамках этой акции можно, позвонив по телефону 90006486. Плата за звонок составляет 1,42 евро. Также пожертвовать деньги можно, используя ящички для пожертвований в магазинах Rimi или купив акционные товары. Кроме того, пожертвовать деньги в рамках акции "Ангелы за Латвию" можно на портале bsf.lv.