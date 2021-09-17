Собрано 10 000 подписей: требуют еще 28 млн евро на лечение онкологии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей за дополнительное финансирование лечения онкологических заболеваний. Теперь инициатива должна быть рассмотрена Сеймом.

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Автор инициативы, глава ассоциации пациентов "Древо жизни" Гунита Берке отметила, что из-за недостаточного финансирования пациенты с онкозаболеваниями в Латвии получают более низкое качество лечения, чем в большинстве стран Европейского Союза. Также пациентам доступно значительно меньше современных и эффективных лекарств.

"Призывы о помощи от врачей и пациентов пока не получили должного отклика, поэтому улучшение лечения онкологических заболеваний в Латвии идет очень медленно. Чтобы получить современные лекарства, пациентам все еще часто приходится просить пожертвования. Это неприемлемо!" — подчеркивает Берке.

В инициативе говорится, что борьба с раком объявлена ​​одним из приоритетов Евросоюза. Латвия должна последовать этому курсу — инициатива призывает к поддержке увеличения финансирования эффективных лекарств и улучшения лечения онкозаболеваний. Сейм призван дополнительно выделить 28 миллионов евро из бюджета здравоохранения на 2022 год на таргетные лекарства для лечения онкопациентов.

Берке пояснила, что онкозаболеваемость растет и становится одной из основных причин преждевременной смерти в Латвии. По ее словам, выделение дополнительных средств даст возможность больным полноценно жить и работать, что также будет способствовать экономике Латвии.

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