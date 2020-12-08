Собрано 10 000 подписей за более суровое наказание за издевательство над животными

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей под петицией за более суровое наказание за жестокое обращение с животными.

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Сбор подписей был начат неделю назад. 10 000 подписей дает возможность передать инициативу на рассмотрение в Сейм.

По мнению Зане Звирбуле, автора инициативы, штраф за это не может быть меньше 1000 евро, и такому человеку должно быть запрещено содержать животных в дальнейшем. Остальные животные этого хозяина должны быть изъяты.

Инициатива предлагает создать регистр нарушителей, который будет доступен всем приютам для животным и питомникам, а возможно, и более широкой публике.

Также Звирбуле предлагает наладить более эффективный контроль содержания животных, которым будет заниматься не Продовольственно-ветеринарная служба, как раньше, а общественные инспекторы, в том числе из организаций по защите животных.