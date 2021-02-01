Собрано 10 000 подписей за легализацию эвтаназии

На платформе общественных инициатив Manabalss собрано 10 000 подписей за легализацию в Латвии эвтаназии. Сбор подписей был начат еще в марте 2017 году.

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Авторы инициативы, общество "За хорошую смерть" (Par labu nāvi) отмечают, что активная добровольная эвтаназия разрешена в таких странах Европы как Бельгия, Люксембург и Нидерланды, а ассистируемая врачом — в Швейцарии и некоторых штатах США — Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне, Монтане и Вермонте. На момент публикации инициативы эвтаназия еще не была разрешена в Германии и Португалии.

По мнению авторов, у неизлечимо больных людей должна быть возможность добровольно прекратить свои страдания.

Вопрос об эвтаназии в Латвии стал снова актуальным, когда люди собрали 10 000 евро для неизлечимо больного Виестура Бунджи, который хотел отправиться в Швейцарию, чтобы получить возможность эвтаназии. Тогда министр здравоохранения Гунтис Белевич (СЗК) сказал, что легализация эвтаназии не стоит на повестке дня и Латвия к такому пока не готова.

Мнения врачей по этому вопросу расходятся. Одним из серьезных аргументов против стал вопрос злоупотреблений. "Если мы разрешим эвтаназию, кого только мы не захотим эвтаназировать. Лучше не включать фантазию в этой сфере", — заявила в СМИ психолог Онкологического центра Майя Карклиня. Один из главных аргументов за — это то, что нельзя заставлять мучиться людей, которые все равно скоро умрут, а качество бесплатной паллиативной помощи в Латвии такое, что смерть от неизлечимых болезней действительно очень тяжелая, причем даже на такую помощь стоят очереди.

Теперь этот вопрос должен будет рассмотреть Сейм.