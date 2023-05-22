Собрано 10 000 подписей за сохранение электронных сигарет с ароматами
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Более 10 000 подписались на платформе общественных инициатив Manabalss за сохранение под инициативой "Свободный выбор совершеннолетним людям! За сохранение ароматов электронных сигарет".

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Сбор подписей был начат 5 января. Авторы инициативы призывают Сейм не запрещать аромата электронных сигарет, а эффективнее бороться с нелегальным рынком и заниматься образованием общества в вопросах здоровья.

Ассоциация бестабачных продуктов заявила агентству LETA, что индустрия не заинтересована в том, чтобы их продукты покупали подростки, и что она неоднократно призывала запретить продажу продукции до 21 года и строже это контролировать.

По мнению ассоциации, необоснованный запрет для взрослых людей свободно выбирать запах электронных сигарет лишит бюджет значительных доходов от акцизного налога. В 2022 году за ароматные жидкости в бюджет поступило более 7,4 миллиона налогов.

Как сообщалось, в марте Комиссия Сейма по социальным и рабочим делам во втором чтении поддержала поправки о запрете ароматизированных жидкостей для курения и запрете продавать товары для курения лицам младше 20 лет.

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