Собрано 10 000 подписей за сохранение постов ГПСС

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей за сохранение постов Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

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Такое количество подписей позволяет внести инициативу на рассмотрение в Сейм.

С инициативой выступил Латвийский профсоюз пожарных, подняв тревогу по поводу приостановки работы ряда постов ГПСС. Такая ситуация явно возникла из-за нехватки кадров, но о кризисе в этой сфере предупреждали задолго, пишут авторы инициативы, отмечая, что правительство и ГПСС не нашли решения проблемы нехватки пожарных для продолжения основной функции ГПСС — спасения жизней людей.

Профсоюз хочет, чтобы было найдено немедленное решение — кризисное финансирование для спасения пожарных постов сейчас и соответствующее финансирование в следующем бюджете. "Недопустимо рисковать жизнями людей, а выполнение важных для государства функций обязательно. На данный момент оно находится под угрозой именно из-за недостаточного финансирования", — считает профсоюз.

В инициативе Сейму предлагается немедленно найти кризисное финансирование для сохранения пожарных постов и поручить правительству разработать план обеспечения устойчивого финансирования.