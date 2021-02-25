Собрано 10 000 подписей за возобновление уроков вождения и экзаменов в автошколах

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv собрали более 10 000 подписей за то, чтобы возобновились занятия по вождению и экзамены в автошколах, запрещенные во время ЧС.

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Инициатива будет передана на рассмотрение в Сейм.

Автор петиции Денис Коледа считает, что уроки и экзамены по вождению один на один никак не влияют на распространение Covid-19 — двое человек в машине разделены стеной и оба в масках. В отличие от общественного транспорта, где пассажиры часто находятся очень близко друг от друга, и их много.

По мнению Коледы, запрет на уроки и экзамены по вождению никак не уменьшили заболеваемость в Латвии, и ничто не свидетельствует о том, что это был значимый источник заражения.

Он призвал вернуть инструкторам работу, клиентам необходимую услугу, а государство освободить от необходимости выплачивать работникам автошкол пособие по простою.