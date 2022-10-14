Собрано 10 000 подписей за запрет на прокремлевские взгляды на государственной должности
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за запрет прокремлевски настроенным людям занимать должности в государственных и муниципальных структурах.

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Петиция может быть передана на рассмотрение в Сейм уже в ближайшее время, как только начнет работу новый Сейм — это, предположительно, случится в начале ноября.

На данный момент под инициативой подписалось более 12 000 человек, ее авторы — организаторы шествия "За освобождение от советского наследия". На этом шествии требовалось в том числе срочно принять закон о депортации нелояльных и о лишении их гражданства. Также требовалось принять закон, описанный в петиции.

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