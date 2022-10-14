Собрано 10 000 подписей за запрет занимать должность депутата Сейма без высшего образования

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей за то, чтобы высшее образование было обязательным требованием к депутатам Сейма. Это число подписей позволяет передать инициативу на рассмотрение в парламент.

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Представитель инициативы Майя Лудбаржа написала, что в Сейм баллотировалось 1832 кандидата, у 34 из них есть только основное образование, у 432 — среднее. 58 кандидатов — безработные, а несколько десятков указали, что по профессии они дворники, шоферы, повара и специалисты сферы красоты.

В законодательстве нигде не оговаривается уровень образования депутатов или их профессиональные знания, не проверяются знания кандидатов о законодательстве Латвии и работе Сейма. По мнению Лудбаржи, это приводит к тому, что депутатом может стать человек, который плохо представляет себе свою работу и ее значения.

Она считает, что работа депутата требует высокой квалификации. Это должны быть специалисты, которые знают, как структурированно помогать стране двигаться к благополучию — поэтому должен быть минимальный образовательный ценз. Общество, которое раз в четыре года выбирает своих представителей, должно быть уверено, что выбрало профессионалов.