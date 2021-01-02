Собрано 10 тыс. подписей за запрет самоуправлениям тратить деньги на праздничные салюты
Foto: DELFI

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 тыс. подписей за запрет тратить деньги из бюджетов самоуправлений и госбюджета на праздничные салюты.

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Сбор подписей начался в конце 2019 года, автором инициативы является Майя Приедите. Она пояснила, что такие изменения приведут к более разумному использованию денег налогоплательщиков. Приедите также отмечает, что салюты загрязняют окружающую среду и пугают животных.

Она пишет, что такие изменения особенно актуальны в то время, когда из-за отсутствия средств государство не может обеспечить адекватное финансирование здравоохранения и образования.

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LETA

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Сбор подписей
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