Собрано 10 тыс. подписей за запрет самоуправлениям тратить деньги на праздничные салюты

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 тыс. подписей за запрет тратить деньги из бюджетов самоуправлений и госбюджета на праздничные салюты.

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Сбор подписей начался в конце 2019 года, автором инициативы является Майя Приедите. Она пояснила, что такие изменения приведут к более разумному использованию денег налогоплательщиков. Приедите также отмечает, что салюты загрязняют окружающую среду и пугают животных.

Она пишет, что такие изменения особенно актуальны в то время, когда из-за отсутствия средств государство не может обеспечить адекватное финансирование здравоохранения и образования.