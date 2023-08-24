Собрано 12 тысяч подписей за то, чтобы государство полностью оплачивало больничные

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 12 тысяч подписей за то, чтобы больничные с первого дня полностью оплачивались из социального бюджета.

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В настоящее время работнику первый день больничного не оплачивается, следующие девять дней работодатель оплачивает из собственных средств, а если болезнь длится дольше, пособие выплачивает государство.

По мнению автора инициативы Илги Треймане, при действующей системе социального страхования люди недостаточно застрахованы — хотя работник и работодатель платят все социальные взносы, в случае болезни работники не в полной мере ощущают отдачу от заплаченного.

"Первые девять дней больничного оплачиваются работодателем, причем за первый день — ноль процентов от зарплаты, за следующие два — 75 процентов, остальные дни — только 80 процентов от брутто-зарплаты. Получается, что болезнь "наказывает" меня дважды — снижением зарплаты и стоимостью лекарств, — заявила Треймане. — Поскольку я плачу социальный налог, как и мой работодатель, я считаю, что больничные должны полностью оплачиваться из социального бюджета и в размере 100 процентов от нетто-зарплаты заболевшего. Именно таким должно быть страхование".

Автор инициативы призывает пересмотреть порядок оплаты больничных и внести изменения, чтобы во время болезни, особенно в девятидневный период больничного листа А, человеку выплачивалось пособие в размере 100 процентов нетто-зарплаты, причем из социального бюджета. "Потому что как работник я уже заплатила за это социальному бюджету, и работодатель тоже заплатил. Хотя это и не совсем справедливо, но неоплаченный первый день больничного можно объяснить, вероятно, тем, что это частично защищает работодателей от недобросовестности людей", — говорит Треймане.

Если изменить порядок, люди не будут бояться вовремя обращаться к врачу, а значит, и болеть будут реже, и лечение не обойдется так дорого. В случае болезни снижение зарплаты будет только за первый день болезни. По мнению Треймане, это было бы выгодно работодателям, потому что на период болезни можно нанять кого-то или делегировать обязанности другому сотруднику без дополнительных затрат.

Сейчас каждый месяц пособие по болезни получают около 40 000 человек (летом меньше, зимой и осенью больше). Во время пандемии получателей пособий было в три раза больше.