Собрано более 10 000 подписей за бесплатные средства менструальной гигиены в школах

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за предоставление бесплатных средств гигиены для девочек и женщин в образовательных учреждениях.

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Это количество подписей позволяет подать инициативу на рассмотрение в Сейм. Сбор подписей начался менее двух недель назад.

В качестве представителя инициативы указана Сеть сотрудничества латвийских женщин (Latvijas sieviešu sadarbības tīkls). Как говорится в описании инициативы, международные исследования показывают, что каждая шестая девочка в Латвии пропускает учебные дни или уроки только из-за того, что у нее нет ежемесячного доступа к средствам гигиены. Поэтому авторы инициативы хотят дать возможность особенно девочкам в школах и учреждениях профессионального образования вне зависимости от материального положения их семей.

Кроме того, необходимо ежемесячно обеспечивать средствами гигиены малообеспеченных женщин в кризисной ситуации, например, беженок из Украины, так как у них, в отличие от мужчин, есть дополнительные расходы из-за ежемесячных менструаций.

Также авторы инициативы призывают к созданию соответствующего регламента с изменением законодательства при необходимости. Это предусматривало бы выделение из бюджета финансирования на отдельные, адресные, а не универсальные, как сейчас, пакеты средств гигиены для малоимущих, малообеспеченных и находящихся в кризисной ситуации людей. Эти пакеты должны подходить под нужды людей обоих полов. В женских пакетах должны содержаться ежемесячные средства для гигиены — прокладки. Конкретный вид прокладок можно было бы обеспечить в процессе закупки.

Также необходимо предусмотреть место или места (например, торговый автомат или другой малозаметный вариант) для раздачи средств гигиены в школах и образовательных учреждениях по интересам, чтобы каждая девочка могла в случае необходимости взять продукт, подходящий для нее бесплатно.

В организации считают, что в результате этих изменений значительно сократится количество прогулов в школах и учреждениях профессионального образования, будут предоставлены возможности для женщин и девушек из бедных, малообеспеченных семей быть активными на рынке труда и участвовать в образовательных процессах.