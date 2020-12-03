Собрано более 17 000 подписей против обязательных масок для детей

За инициативу отменить обязательное использование масок для лица учениками начальной школы на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано уже более 17 000 подписей.

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В среду примерно за семь часов в поддержку этой инициативы было собрано 10 000 подписей, а до утра четверга — более 17 000.

Инициативу под названием "Позволим детям свободно дышать в школе" в среду в первой половине дня подала Ольга Петкевич. "Если министры принимают такое решение за месяц до вступления регулирования в силу, то они не скрывают того, что сами не верят в эффективность принятых ими ограничений", — считает автор инициативы.

По словам Петкевич, Всемирная организация здравоохранения заявляет, что детям в возрасте от шести до 11 лет ношение масок может быть рекомендовано. Кроме того, если оно реализуется, то должно проходить под контролем взрослых.

"Это означает, что учителя дополнительно должны будут следить за тем, чтобы маски носились правильно. Это будет означать для них дополнительную нагрузку и трату времени в и без того сложных условиях обучения. С сентября 2020 года дети не выпускаются из классов на переменах, поэтому уже наблюдается нехватка свежего воздуха в помещениях, где они постоянно находятся", — говорится в инициативе.

Использование масок будет означать, что дети будут получать еще меньше свежего воздуха, необходимого для их нормального развития и здоровья, убеждена автор инициативы.

Как сообщалось, во вторник правительство приняло решение о продлении чрезвычайного положения до 11 января и введении ряда дополнительных ограничений. Впредь очно заниматься смогут только воспитанники детских садов и ученики 1-4-х классов, а ученики 5-6-х классов с начала следующей недели, 7 декабря, будут заниматься дистанционно.

Школы должны будут обеспечивать 3 кв. м площади на одного учащегося. В свою очередь с 4 января учителя и ученики в школах должны будут носить маски как во время уроков, так и вне учебного процесса.