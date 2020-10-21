Собраны 10 000 подписей за свободный доступ к информации о том, как самоуправления используют средства

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv собраны 10 000 подписей за свободный доступ к документам, показывающим, как самоуправления и государство используют свои средства, сообщили Delfi в Новой консервативной партии (НКП).

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Автором инициативы выступил депутат Рижской думы Янис Озолс (НКП). “Закупки государства, самоуправлений, а также их обществ капитала и учреждений это черная дыра, где бесследно пропадают деньги налогоплательщиков”, - указал Озолс, объяснив, что эту информацию скрывают под грифом коммерческой тайны.

Он привел пример, что рассекречивание этой информации позволит понять, куда ушли десятки миллионов евро, выделенные на строительство эстрады в Межапарке и почему так дорого обошлись лестницы Вантового моста. Политик уверен, что это повысит доверие общества государственному управлению, а также повысит эффективность использования средств и поднимет благосостояние общества.

Партия должна будет вскоре передать инициативу в Сейм.