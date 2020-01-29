Собраны 10 000 подписей за то, чтобы оплату труда дошкольных педагогов обеспечивали из госбюджета

На платформе инициатив Manabalss.lv Профсоюз работников образования и науки собрал 10 000 подписей за инициативу обеспечивать оплату дошкольных педагогов из государственного бюджета, сообщает LETA.

На данный момент зарплату школьных учителей обеспечивает государство, а оплата труда дошкольных педагогов лежит на самоуправлениях. Глава профсоюза Инга Ванага сказала, что собранные подписи помогут в решении затянувшихся проблем с неравенством педагогов, а также напомнят политикам об их предвыборных обещаниях.

Профсоюз ещё какое-то время продолжит сбор подписей, чтобы во время оценки их соответствия закону, их общее число не упало ниже 10 000.

Ранее профсоюз провел исследование ситуации с нагрузкой и оплатой труда дошкольных педагогов. Из 119 самоуправлений только в 48 краях дошкольным педагогам обеспечивали полную занятость — 40 часов в неделю. В 93 краях дошкольные учителя получают 750 евро в месяц до налогов, что является минимальной зарплатой учителя. Больше минимальной ставки платит только 20% самоуправлений.