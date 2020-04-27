Собраны 10 тысяч подписей за возможность регистрировать однополые отношения

На платформе Manabalss.lv собраны 10 000 подписей за возможность регистрировать однополые отношения, сообщает LETA.

Сбор подписей начался 9 марта, автором инициативы указан Раймондс Петровицс.

В тексте инициативы автор подчеркивает, что вопрос регистрации однополых отношений это вопрос равенства в странах-участницах Европейского союза. На данный момент однополые пары могут регистрировать свои отношения в 47 странах, 27 из которых являются участницами Совета Европейского союза. Первая страна, разрешившая регистрацию однополых отношений, была Дания - решение было принято в 1989 году.

Петровицс указал, что в дискуссиях о регистрации однополых отношений чаще всего возникают споры вокруг того, что такое брак, а также проявляется глубокая гомофобия и укоренившаяся с советских времен дискриминация представителей LGBTQ+.

“Это вопрос равенства перед законом. Гражданский брак, гражданский союз или зарегистрированные партнерские отношения означают права, ответственность и гарантии, которые государство дает паре в стабильных отношениях”, - указал Петровичс. Автор инициативы считает, что правительство Латвии не должно дискриминировать однополые пары и лишать их защиты, доступной мужчине и женщине, состоящих в браке.

Петровичс подчеркнул, что право однополых пар заключать брак ничего не отнимает у разнополых пар и не обесценивает сам брак.