Социальное предпринимательство: в выигрыше все, в том числе самоуправления

Социальное предпринимательство — это бизнес, главной целью которого является решение каких-либо социальных, важных для общества проблем, а не получение максимальной прибыли владельцем предприятия. В данный момент в Латвии зарегистрировано 115 социальных предприятий, и более половины из них ведет деятельность за пределами Риги — в других городах Латвии, краях и волостях, работая над решением тех же задач, с которыми ежедневно сталкивается и местное самоуправление.

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По мере того как социальные проблемы становятся все более сложными, становится понятным, что в одиночку самоуправления не смогут их решить — и тут на помощь могут прийти социальные предприниматели, сделав собственный вклад в решение проблем своим подходом и инструментами, создавая одновременно рабочие места, стимулируя экономику и внедряя инновации. Социальные предприятия все чаще успешно показывают себя в решении таких задач, которые связаны с трудоустройством групп риска социальной изоляции, доступностью и качеством социальных услуг, доступностью и качеством образования, формированием сообщества и гражданского общества, защитой среды и природы, снижением бедности и изоляции, и другими. При сотрудничестве социального предприятия с самоуправлением в выигрыше останутся все — и представители определенных целевых групп, и другие жители самоуправления, и самоуправление как институция, и сами социальные предприятия.

Что самоуправления могут делать, чтобы поддержать и сформировать сотрудничество с социальными предприятиями? В распоряжении самоуправлений довольно большой "комплект" инструментов — это могут быть и мероприятия по созданию диалога и коммуникации, например, включение социальных предприятий в консультативные советы или рабочие группы, назначение одного ответственного контактного лица, а также такие способы нефинансовой поддержки как информационные и образовательные мероприятия, консультации, вовлечение социальных предприятий в организованные самоуправлением мероприятия. Это могут быть и инструменты финансовой поддержки, например, устанавливая приоритетность социального предпринимательства в программе грантов предпринимательской деятельности, или создание особой программы грантов именно для поддержки социальных предприятий. Существенной поддержкой могут стать и возможности, предусмотренные для самоуправлений в Законе о социальном предприятии — присвоение скидки на налог на недвижимость, а также передача имущества в безвозмездное пользование или даже в собственность. Это может быть и социально ответственная закупка, что для Латвии является абсолютно новой сферой, но предусматривает, что самоуправление публичную закупку может использовать как стратегический инструмент, чтобы наряду с приобретением конкретного товара или услуги, создавать и социальное благо. В таком случае социальные предприятия как исполнители могут обеспечить не только качественный товар или услугу, но и, выполняя условия договора, создать социальную ценность, например, привлечь к исполнению договора в качестве работников людей с инвалидностью. И, разумеется, основой для любых мероприятий по поддержке социального предпринимательства будет включение социального предпринимательства как поддерживаемой сферы деятельности в стратегических документах самоуправления — в планах развития и программах.

Есть ли уже в Латвии самоуправление, которое сделало выбор в пользу внедрения мероприятий по поддержке социального предпринимательства? Да, есть! Например, самоуправление Огрского края уже в 2019 году передало в безвозмездное пользование социальному предприятию принадлежащее самоуправлению реновированное здание для обустройства в нем кафе, в котором трудоустроена молодежь с особыми потребностями. Также, в Крапской полости Огрского края после трех лет перерыва свои двери вновь открыла Крапская школа — в ней теперь работает социальное предприятие "Universum", которому самоуправление Огрского края делегировало функцию образования для деятельности конкретной школы. Самоуправления Гулбенского и Плявиньского краев в своих программах грантов особенно выделили социальное предпринимательство, в свою очередь самоуправление Сигулдского края и другие успешно сотрудничают с социальными предприятиями в сфере социальных услуг.

Нет единой формулы, как именно в самоуправлении начать развитие социального предпринимательства, каждое самоуправление будет делать это в соответствии с собственной мотивацией, возможностями и ресурсами. Способствовать развитию социального предпринимательства — это не обязанность самоуправлений, однако, в контексте административно-территориальной реформы, при обострении конкуренции между новыми краевыми центрами, победят те, кто будет более привлекательным для общества, в том числе и самоуправления с представительством и поддержкой социального предпринимательства.