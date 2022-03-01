Социальный антрополог: общение на одном языке не гарантирует отсутствие раскола по этническому признаку
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Общение на одном языке еще не гарантирует сплоченности общества, заявил агентству LЕТА социальный антрополог Клавс Седлениекс.

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Он отметил, что в идее использования одного языка нет ничего нового. В последние 20 лет знания латышского языка в стране улучшились, но трудно судить, улучшилось ли от этого общество.

По мнению Седлениекса, даже если люди говорят на одном языке, это не гарантирует, что общество не будет разделено по этническому признаку. "Мы можем увидеть это в конфликтных ситуациях, как, например, в Югославии, где все говорили на одном языке", — сказал Седлениекс.

Он также отметил, что большой угрозы потери идентичности для русскоязычных Латвии нет. "Конечно, есть вероятность потери некоторых традиций, но, с другой стороны, изучение латышского языка происходит постоянно. Нет такого, чтобы в Латвии умирала русская культура. Так же и с региональными диалектами в Латвии, которые исчезают. Это исторически нормальный процесс", — говорит эксперт.

Как сообщалось, коалиционные партии поддержали переход на обучение на латышском языке в школах в течение шести лет с 2023/2024 учебного года.

"Важно укреплять единство и сплоченность общества, поэтому вся коалиция поддержала движение к единой системе школ, когда детей не делят по родному языку, которая основана на обучении на государственном языке", — сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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