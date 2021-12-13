Социальный антрополог: существующие ограничения не мотивируют пожилых к вакцинации

Чтобы добиться высокого охвата вакцинацией от Covid-19, необходимо пересмотреть существующие ограничения и выяснить причины, по которым пожилые люди не хотят прививаться, считает социальный антрополог Клавс Седлениекс.

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Он убежден, что общий уровень вакцинации не так важен, как охват целевой группы риска — пожилых людей.

Данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ) на 9 декабря показывают, что общий охват вакцинацией от Covid-19 в стране составляет в среднем 67%. По крайней мере одна доза вакцины была получена 81% населения в возрасте от 50 до 59 лет и от 60 до 69 лет. Охват вакцинацией аналогичен в возрастной группе от 70 до 79 лет, где 76% получили хотя бы одну дозу вакцины. По крайней мере одну дозу вакцины получили в возрастной группе 80-89 лет 65% людей и старше 90 лет — 43%.

Седлениекс отметил, что существующие ограничения, направленные на посещение мероприятий, покупки, работу, в основном актуальны для молодежи и людей среднего возраста. Для пожилых эти ограничения не так важны, и, следовательно, стимулов к вакцинации у них нет.

"Есть мнение, что люди не прививаются, потому что они не уверены, не верят в науку. Они не вакцинируются из-за каких-то своих ценностей, поэтому для того, чтобы они пошли и сделали то, что мы от них ожидаем, нам нужно изменить эти ценности", — сказал он.

С другой стороны, люди могут откладывать вакцинацию по физическим причинам или по состоянию здоровья, сказал Седлениекс. Например, широко распространено мнение, что вакцинация не рекомендуется из-за высокого кровяного давления, заболеваний легких или по другим причинам, даже если эти люди подвержены более высокому риску Covid-19. По мнению исследователя, еще в августе, а то и раньше, врачам нужно было выяснить, какие обстоятельства препятствуют вакцинации и как действовать в таком случае.

Седлениекс высоко оценил автобусы для вакцинации, которые ездят по всей Латвии, в результате чего в нескольких регионах был достигнут высокий уровень вакцинации.