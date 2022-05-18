Социоантрополог: памятник в Парке победы стал чем-то вроде "куклы вуду"

Снос монумента в Парке победы не решит проблему и "не удалит людей, которые стоят за Путина", заявила в эфире программы социоантрополог, ассоциированный профессор Латвийского Университета Айвита Путниня. При этом она допускает, что люди могут прийти в Парк победы и в следующем году, когда монумента там уже не будет, пишет портал rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По мнению Путнини, события 10 мая, когда цветы были убраны трактором, иначе чем провокацией назвать нельзя. "Не думаю, что люди могут быть настолько глупыми, чтобы не предвидеть такого. Еще бы сделали тихо, но там же все это было в интернете, эти фотографии и видео были доступны всем. И тем, кого это вдохновило, и тем, кого это унизило", — отметила профессор.

Эксперт сослалась на слова коллеги, сравнившей памятник советским воинам с куклой вуду. "Когда он будет снесен, потом нужно будет достать новую куклу. И русскоязычные не могут быть спокойны. Сейчас этой куклой является памятник, но если посмотреть в прошлое, то был референдум о статусе русского языка и другие вопросы, которые являются теми же куклами, против которых мы можем мобилизоваться", — сказала профессор Путниня.

При этом эксперт допускает, что снос памятника не решит проблему, поскольку те, кто приходил туда, могут продолжить это делать и будут возлагать цветы на тротуаре.

"Мы всегда праздновали Лиго. Помню, в семидесятых было такое направление, что полиция ходила и тушила костры. И тогда взрослые зажгли костер в старой лодке и отбуксировали ее на середину озера. И милиция не могла туда добраться. Тогда кампания была направлена на то, чтобы уничтожить этот праздник. Но нельзя уничтожить праздник, просто потушив костер. То же самое с памятником — если его снести, это не означает, что — все", — сказала Айвита Путниня.

По словам эксперта, "мы сейчас делаем самое простое, что можем.

Совершаем этот ритуал вуду. Но это не изменит человека. Проблема не в памятнике, а в ритуале, который к нему привязан. Если нет нового места и ритуала, сносить памятник смысла нет. Нужно менять значение ритуала".