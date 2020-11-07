Социоантрополог: рассчитывать на ответственность людей во время борьбы с Covid-19 неэффективно

Рассчитывать на индивидуальную ответственность людей при соблюдении мер предосторожности Covid-19 неэффективно, считает социоантрополог, профессор Латвийского университета Айвита Путниня, передает LETA.

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Путниня рассказала, что ограничения это кратковременный подход, долгосрочный подход заключается в большем вовлечении общества уже на ранних стадиях. Это более широкий вопрос о здравоохранении в целом, доверии людей врачам, отношениях врача и пациента. Антрополог указала, что в Латвии популярно самолечение и участие пациентов в системе здравоохранение низкое.

По мнению социоантрополога, правительство вынужденно ввести более строгие механизмы контроля и ограничения. Люди продолжают собираться, не соблюдают правила, а общество разделилось на две части, одна из которых считает, что меры безопасности ограничивают их личную свободу.

Путниня не согласна с тем, что люди не соблюдают ограничения из-за того, что устали. По её мнению, скорее всего, поляризация общества началась ещё раньше и оно не имеет отношения к маскам. Люди не доверяют государственным учреждениям, и свои действия противопоставляют решениям правительства, считая его виновником кризиса. В качестве примера она привела депутата Алдиса Гобземса, который весной критиковал правительство, призывая носить маски, а сейчас продолжает критиковать правительство, призывая отказаться от масок.

Говоря о теориях заговора, социоантрополог сказала, что такие объяснения помогают людям снизить тревогу, создают впечатление понимания ситуации и контроля на ней. Поэтому использование рациональных контраргументов не позволяет решить ситуацию. “Это способ, как часть людей справляется с беспокойством и контролируют мир вокруг себя”, - говорит профессор.

Люди, отрицающие Covid-19, в социальных сетях пишут, что маски и дистанцирование ограничивают их личную свободу, а носители масок подчеркивают, что таким образом они несут ответственность за других. Это два разных способа позиционировать себя в обществе, отметила Путниня. По её словам, люди в Латвии очень солидарны, но “готовы солидаризоваться и помогать так, как нам кажется правильным, удобным и приемлемым”. Поэтому одна часть солидаризуется, отказываясь от масок, другая часть - приветствуя маски.

Путниня считает, что если бы правительство своевременно укрепляло роль пациента в здравоохранении, то это помогло бы побудить людей быть более осторожными и соблюдать меры безопасности. Однако это нельзя реализовать во время кризиса, зато кризис может стать хорошим поводом впредь действовать иначе. Сейчас же остается только введение более строгих ограничений и контроля. Следующим вызовом будет вакцинация, так как многие жители могут отказаться от вакцины и это сильно повлияет на дальнейшую борьбу с заболеванием, подытожила Путниня.