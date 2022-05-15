Социолог: в головах латвийцев наша демократия уже немного умерла

Латвийцы — и латышско-, и русскоязычные — неохотно идут на выборы, в том числе и потому что не видят в этом смысла, а также не доверяют институтам. Это связано с качеством политического предложения, но выгодно прежде всего тем, кто в данный момент находится у власти. К таким выводам пришли участники программы "ТЧК", сообщает Rus.LSM.

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Эксперты прокомментировали результаты опроса, который свидетельствует: 67% латвийцев скорее не видят или совсем не видят смысла участвовать в выборах Сейма.

"Это отчуждение, и оно относится и к русскоязычной, и к латышскоязычной части населения… По большому счету, абсолютное большинство латышскоговорящих указывает: "Мы не видим пользы, причин участвовать в выборах, мы не видим, как мы можем с помощью этих механизмов влиять на власть. Но это то, что является сутью демократии, строем, где мы живем"", — считает Арнис Кактиньш, социолог, глава Центра исследований рынка и общественного мнения SKDS.

Šī gada janvārī tikai 27% balstiesīgo mums apgalvoja, ka piedaloties Saeimas vēlēšanās viņi spēj ietekmēt procesus valstī. 67% atbildēja pilnībā vai daļēji noliedzoši. Interesanti: cik daudzi no tiem, kas vēlēšanām neredz jēgu, rudenī tomēr aizies un nobalsos? pic.twitter.com/moa5nX1TdS — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) May 3, 2022

В Латвии большой выбор партий, однако качество предложения недостаточно хорошее, полагает журналист и политический обозреватель Александра Полещук: "Мне кажется, первый пункт — это качество политики. Хочешь — такие, хочешь — сякие… но качество политических предложений очень низкое. Это системная проблема… Получается, политики не знают, что народу надо, и не готовы разработать достойное предложение".

По ее мнению, повлиять мог и ковид, который еще больше ухудшил коммуникацию между политической элитой и латвийцами.

Политтехнолог Филипп Раевский уверен, что примерно о том же свидетельствуют и рейтинги доверия политическим институтам и ключевым должностным лицам — к такому итогу привело в том числе и качество политики.

"Я думаю, та ситуация, которая в Латвии сложилась в силу целого ряда причин, мне кажется, очень выгодна партиям, которые сейчас у власти. "Можно кого-то поменять, но с большой долей вероятности мы будем там". В этом смысле огромную роль играет и этническое деление: "Никогда, ни за что не будем сотрудничать с ними, будем клясться избирателям". Как это получилось — другой вопрос. Но сама ситуация достаточно комфортная", — полагает политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс.

По словам Кактиньша, нельзя четко ответить, кому выгодна такая ситуация. Он отметил, что позиции новых партий не очень устойчивы — и в этом контексте хорошо смотрятся "Единство" и "Развитие/За!".

"Эти рейтинги, эти проценты очень маленькие, очень ничтожные. У "Единства" 9% — это значит, что уже 9 из 10 их не выбирают. А если смотреть на эти 9%, то примерно 2/3 говорят, что они пойдут. Сравнительно они выглядят лучше, чем остальные. Но объективно — они тоже выглядят плохо и слабо… Но в случае выборов они в этой ситуации побеждают", — добавил Кактиньш.

Он считает, что можно говорить о смерти демократии — хотя бы в головах: "По моему убеждению, наш демократический строй не может существовать в долгосрочной перспективе, если мы видим, что уже в головах, в умах, в нашем представлении наша демократии немножко — или в довольно большой мере — умерла. Сначала это умирает у нас в головах, а потом таинственным образом происходят изменения в обществе, в государственном строе. Я вижу очень неприятные признаки того, что произошло и продолжает происходить в наших головах.

Если посмотреть на это предложение: ты смотришь на этих политиков и эти партии и уже не способен сделать свой выбор, потому что тебя ничего уже там не удовлетворяет и неприемлема… Все взаимосвязано — спрос и предложение, но это предложение тоже должно иметь некое качество".

Розенвалдс, однако, считает, что есть и повод для оптимизма.

"Если посмотреть на нашу политику за последние, скажем, 30 лет, то мы видим одну интересную вещь — и это началось до того, как мы стали независимыми. Очень многие стратегические решения принимались, не потому что наши политики так придумали, а потому что нам сказали большие дяди и тети. Так что в этом смысле оптимизм — всегда поправят. Мы находимся в большой системе, которая существует по своим принципам, и, как вы видите, эта система может существовать с какими-то проблемами… Слабость нашей демократии превращает нас в каком-то смысле не в субъекты, а в объекты. Вот мы существуем — и нам в какой-то момент скажут "Так нельзя". И мы так делать не будем", — заявил политолог.

Он согласился: страна не может вечно существовать в этом режиме — это вопрос здоровья общества. "Значительная проблема нашей политики — с одной стороны, ее слабость. С другой — нежелание реально коммуницировать с экспертным сообществом", — добавил он.