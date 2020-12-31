Социолог: власть не понимает заботы простых людей, за свои действия в 2020 году правительство заслужило порку
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Правительство и правительственная коалиция за свою работу в 2020 году заслуживают порку, заявил директор агентства исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

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По его словам, то, что власти решали и делали в отдельных случаях в связи с Covid-19, ниже всякой критики, потому политики заслужили розги.

По мнению Кактиньша, наиболее ярким примером плохой работы является налоговая реформа, потому что кризис является неподходящим моментом для таких действий.

"Люди и так находятся в неведении, но правительство придумало новые налоги. Конечно, реформа красиво оформлена, якобы отвечает интересам народа, но позже, когда реформа начнет сказываться на кошельках людей, будет шум", — сказал социолог.

"Опросы и опыт показывают, что недоверие к власти и ее непонятным решениям связаны еще и с тем, что большая часть общества не в состоянии отследить все детали решений. Только когда все вступает в силу, люди понимают и возмущаются", — сказал эксперт.

По мнению Кактиньша, у власти "хронически отсутствует" эмпатия, что проявляется в неспособности понимать заботы и проблемы простых людей.

По мнению эксперта, действия нынешней власти создают очень хорошую почву для формирования новых политических партий.

"Депутату Алдису Гобземсу неосознанно расстелили красный ковер. Гобземс должен быть очень благодарен властям за это", — добавил Кактиньш.

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