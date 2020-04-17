Соцработники Рижской думы получат кризисные доплаты в размере до 60% от зарплаты

Работники учреждений социального ухода Рижской думы получат за работу в условиях кризиса с Covid-19 доплаты в размере до 60% от месячной зарплаты, постановила в пятницу временная администрация Рижской думы.

Как пояснил и.о. директора финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш, доплаты будут начисляться за работу в условиях повышенного риска и нагрузки в период с 1 апреля по 31 мая.

Финансирование будет взято из резервного фонда Рижской думы, где специально на борьбу с Covid-19 доступно более 13 млн евро. По словам Ракстиньша, это одно из первых решений, связанных с Covid-19. Остальные решения будут приняты в ближайший месяц.

Для работников, занятых решением вопросов, связанных с эпидемией и устранением ее последствий, доплаты составят 20%, а для тех, кто работает непосредственно с больными Covid-19 и их контактными лицами, — до 60%.

На выплату доплат центр социального ухода "Межциемс" получит 41 063 евро, центр социального ухода "Gailezers" — 62 384 евро, "Stella maris" — 43 626 евро, Детско-юношеский центр Рижского самоуправления — 91 440 евро, Рижский приют — 24 703 евро, Рижская социальная служба — 133 789 евро, Рижский сиротский суд — 64 675 евро.