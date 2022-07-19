Соцслужбы перегружены: кроме прямых обязанностей, они помогают украинцам и оформляют жилищные пособия

Сильно перегруженные социальные работники сейчас также занимаются помощью украинцам, в добавление к оформлению жилищных пособий. Кроме того, осенью количество претендентов на жилищные пособия увеличится, из-за чего вырастет и объем работы. В то же время во многих ощущается катастрофическая нехватка социальных работников, из-за чего имеющиеся специалисты перегружены. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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"Ситуация печальная, действительно печальная ситуация, мы публикуем объявления о вакансиях в течение всего года, фактически с момента объединения", — заявила руководитель Управления социальных дел Валмиерского края Кайя Муцениеце. На данный момент в Валмиерском крае имеется 12 или более вакансий социальных работников. В свою очередь, все имеющиеся сотрудники сейчас перегружены.

По словам Муцениеце, социальным работникам постоянно приходится выполнять обязанности, которые к их профессии фактически не относятся. Например, разные технически вещи и гуманитарная помощь.

"Чем больше кризисы в стране и тяжелее времена, тем больше мы отходим от профессиональной социальной работы", — указала она.

Увеличился объем работ и в связи с жилищными пособиям, и в основном социальный работник выполняет больше функций бухгалтера. Также вырос объем работы в связи с оказанием помощи украинцам, хотя многие вопросы не должен решать профессиональный социальный работник.

Как пояснила руководитель отдела Социальной работы Управления социальных дел Валмиерского края Солвита Румба, основная задача социальных работников заключается в том, чтобы помогать действительно бедным людям, у которых низкие социальные навыки и способности. Однако "до настоящей социальной работы" дело не доходит из-за нехватки сотрудников, отметила Румба.

Нехватка социальных работников является проблемой не только Валмиерского края, и, по оценке главы региона Яниса Байкса ("Валмиере и Видземе"), аналогичная ситуация наблюдается и в соседних регионах.

"Этих специалистов просто физически нет. Повышаем зарплату, кто-то приезжает из соседнего края, там поднимают зарплату, человек возвращаются обратно, так что мы тут воюем между собой, но с улицы тоже нельзя брать, должно быть специальное образование и если нет такого образования, то с людьми работать нельзя", — сказал Байкс.

В свою очередь, Муцениеце считает, что одной из возможностей может быть снижение административной нагрузки, например, за счет привлечения специалистов других профессий для оформления пособий.