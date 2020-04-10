Содрать шелуху. Архиепископ Станкевич о крещении, венчании, похоронах и Пасхе в эпоху Covid-19

Можно ли в период чрезвычайной ситуации крестить, венчать, отпевать и праздновать Пасху. Объясняет архиепископ католической церкви Збигнев Станкевич, который ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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"Слава богу, пока не было информации, чтобы кто-то заразился в храме", — говорит Збигнев Станкевич, который приветствует меры предосторожности в храмах, но все же выступает за то, чтобы церковь не отказывала страждущим в важных для них обрядах. В том числе возможности отметить главный церковный праздник — Пасху.

В этом году все пасхальные службы будут транслироваться по радио, телевидению, в youtube. Кафедральный собор св. Якова будет открыт. Но войти туда смогут не более 25 молящихся, не считая служителей. Архиепископ дал указание священникам: как норма будет исполнена — закрывать храм.

Станкевич считает, что кризис, это важное время для духовного развития: "Экстремальная ситуация сдирает шелуху и все второстепенное. Главным становится то, что внутри".

Какие обряды проводит сейчас Церковь?



Крещение. "У нас был напряженный диалог с нашим министерством юстиции. Все христианские конфессии однозначно настояли на том, что крещение запретить нельзя. Это жизненно важно для нас, потому что в крещении человек проходит через врата покаяния и освобождается от всех грехов, которые совершил в своей жизни. Перед лицом вечности это очень важно. Это вопрос жизни и смерти для души человеческой. К нам прислушались. Поэтому мы призываем передвинуть обряд крещения, но если есть такая необходимость, оно допустимо, но при очень малом числе участников".

Венчание. "Церковь учит, что совместная жизнь и физическое единение допустимы только после церковного брака. Значит, если двое решили начать совместную жизнь, это очень важно — это права человека. Мы тоже призываем передвинуть, но проводим. Практика показывает, что брачный обряд чаще передвигают. Но для некоторых ситуация назрела так, что они венчаются".

Похороны. "Тут было проще всего договориться — это не может ждать. Они проводятся, но с довольно жесткими ограничениями. Без поминок за столом".

Как коронавирус меняет Церковь?



"Кризис послужил мощным толчком для развития в области технологий. Мы стали передавать наши богослужения на всевозможных каналах — youtube, facebook, радио, по радио Maria, вместо двух Божественных литургий в сутки, передаем четыре. Для братьев из других конфессий предложили такую возможность. При этом в обычное время каждый верующий обязан лично участвовать в Божественной литургии по воскресеньям и в большие праздники, а на сегодня мы говорим, что не согрешишь, если будешь участвовать на удалении".



Возможно отпущение грехов заочно?



"Когда человек кается в грехах, он может получить прощение в таинстве исповеди. Ватикан сказал, что в случае необходимости, если много кающихся и нет возможности индивидуальной исповеди всех, можно отпустить грехи всей группе, но она должна присутствовать в месте отпущения физически, а в следующий раз индивидуальная исповедь уже обязательна. Но исповедь лишь отпускает грехи — его последствия остаются — это кара. Ватикан сделал послабление: те, кто больны Covid-19, могут на удалении совершить определенные действия покаяния и получить прощение".



Как помогает католическая церковь?



"У нас продолжает работу дом милосердия, где находятся люди с разными зависимостями. Правда, новых не принимают, чтобы не заразить тех, кто там уже есть. Начала работать линия духовной помощи для нуждающихся — с 9 до 17 можно позвонить по телефону 28495847 и получить консультацию. Но исповедоваться по телефону нельзя — для получения отпущения грехов требуется физическое присутствие. Есть группы милосердия "каритас" в 17 приходах — они помогают с продовольствием малоимущим".

