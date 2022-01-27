Соединить ежей с удавами. В Даугавпилсе идут бои вокруг слияния школ, против — Горыня и Лачплесис

По словам Исуповой, план оптимизации затеяли еще в 2019 году — в контакте с директорами. Самым логичным казалось объединить рядом стоящие средние школы: 13-ю и 15-ю, 9-ю и 3-ю… Были и другие варианты. Предложения отправили в Думу — "нам ответили, что им не до того". Управление напоминало о себе в начале и конце 2020-го года — "наши письма также отправились в стол"…

По мнению Исуповой, хоть формально спешки нет, оптимизация нужна по четырем причинам:

Реформа содержания образования требует, чтобы каждая средняя школа предложила ученикам средних школ на выбор минимум три "корзины" предметов. "60-70 детей не хватает, чтобы набрать минимум на каждую "корзину". Учитель не может работать с двумя-тремя учениками — из каких денег за такое платить?" Где взять учителей, которые могли бы в маленькой средней школе вести сразу несколько разных предметов, чтобы получить полную загрузку? "С нас требуют компетентностный подход, а как его организовать, если учителя должны бегать между школами?". Растут требования к уровню оценок. "До 2025 года минимальный индекс сдачи централизованных экзаменов — 40, его все преодолевают. Но потом его поднимают до 50, а в 2030 году — до 60. Это уже уровень госгимназии — сколько учеников это одолеет?" По мнению Исуповой, присоединение детсадов к школам позволит усилить дошкольную подготовку детей и оптимальнее использовать школьных психологов и логопедов.

"Я вижу, что вот-вот мы получим из Министерства отказ в финансировании, и первые претензии будут ко мне, — предрекает Исупова. — Значит, надо действовать. Я сказала депутатам, раз они не хотят глобальной оптимизации, придется исходить из математики. У нас на 12 средних школ всего 1280 учеников. Значит, минимум в четырех школах надо запретить набор учеников в 10-е классы, тогда мы сможем укомплектовать остальные. Когда мы огласили список школ, чей статус понизят до основной, поднялся скандал, родители из школ, которые урезают, стали обзванивать другие школы, чтобы заранее перейти к ним. Родители будущих первоклассников тоже стали спешно ориентироваться на другие школы — неосновные.

Руководство Думы сообщило, что им мой вариант не нравится. Вернулись к тому, что обсуждали с 2019 года. Так что ничего срочного. В итоге ни одна средняя школа не станет основной, а число средних школ на ближайшее время будет сбалансировано по районам. Также мы сможем варьировать число детсадов в рамках одной структуры".

Кто и почему против?

Оппонентами принятия спешного реформы выступают два бывших мэра Даугавпилса — депутаты Янис Лачплесис (2009-2011, 2013-2017) и Игорь Прелатов (29 июня 2020 года — 1 июля 2021 года).

"Я не против реформы как таковой — образовательная система должна отвечать требованиям дня, — излагает позицию Лачплесис. — Я против того, как все принимается. Толком не поговорили с родителями, не достигли понимания со всеми руководителями школ. Та же 13-я школа удовлетворяет всем требованиям Кабмина — ей навязывают реформу. А вопрос — очень чувствительный, речь идет о создаваемых десятилетиями школьных брендах с традициями и историей. Нужен открытый и честный диалог, а не аварийное проталкивание механическим большинством в Думе. И зачем такая спешка? Я узнавал — никакие потери финансирования не грозят, если с 1 сентября школы не реформируют. Тогда зачем сталкивать людей?"

"Это сумбурная и непродуманная реформа, преследующая политические интересы захвата школ определенными партиями, — считает другой экс-мэр Игорь Прелатов. — Сегодняшние реформаторы в свое время с пеной у рта кричали: не дадим средние школы в обиду и руки прочь от русских школ. И поливали грязью бывших министров образования Илгу Шуплинску и Карлиса Шадурскиса. А сами, придя к власти, ведут непродуманные реформы.

К том же школы будут объединятся только на бумаге. Логистика учеников не улучшится. Детей больше не станет. Улучшения качества образования — не будет. Экономии средств — тоже. Ведь в каждом здании останется свой заведующий, а над ними — еще директор или управляющий, который будет получать очень большую зарплату, ведь сумма напрямую зависит от числа учеников".

Прелатов подтвердил, что реформа в городе затевалась еще в его правление, но он не хотел об этом слышать: "Я против всяческих реформ и экспериментов над образованием и детьми. Тем более что ни одна из школ не получила упреков от министерства. Проблем нет. Кто сказал, что через три-пять лет детей станет меньше? Всякое может случиться: вода в реке может убывать, а может и прибывать".

Почему возмущены родители?

13-я и 15-я средние школы находятся в пятиминутной шаговой доступности друг от друга. Но в 13-й реализуют программу углубленного музыкального обучения, получающую дополнительное финансирование от государства. По расписанию и технически школа под это подстроена — в ней много маленьких кабинетов для индивидуальных занятий. 15-я школа специализируется на компьютерных знаниях и точных науках. Там разработана тоже уникальная программа по робототехнике.

"Несмотря на заверения властей в обратном, родители и учителя боятся, что после объединения музыкальная программа будет упразднена, — объясняет Дмитрий Горыня. — Да и директора мы потеряем — к гадалке не ходи. Ведь в коалиции Думы — два представителя 15-й школы — директор и учитель географии. Им это все выгодно. Но мы-то видим несправедливость. У нас — самая большая школа в Латгалии, в 15-й — детей меньше. И средний бал за централизованные экзамены там заметно ниже".

"Мы заинтересованы сохранить музыкальную программу, которая так популярна, приносит дополнительные деньги и дает работу 21 учителю музыки, — настаивает Исупова. — И естественно, что программа будут реализовывать в приспособленном под нее здании. В здании 15-й продолжится программа, которая была там. Но по новой системе в средней школе у детей должен быть более широкий выбор.