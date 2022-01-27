Соединить ежей с удавами. В Даугавпилсе идут бои вокруг слияния школ, против — Горыня и Лачплесис

Сегодня Даугавпилсская дума будет голосовать за оптимизацию 24 образовательных учреждений. Две недели назад предлагался вариант с ликвидацией четырех средних школ — руководство города он не устроил. Новую формулу коалиция поддерживает, но она вызвала шквал родительских и учительских эмоций, а также сбор подписей на Manabalss.lv. Противники решения намерены во время заседания "гулять" возле Думы. Особенно их возмущает скорость принятия решений и отсутствие широкого общественного обсуждения. Портал Delfi разбирался, что происходит.
"Прошу поддержать наш город в борьбе за сохранение школ! Нас не слышат ни мэр города, ни депутаты Думы, — обратился к порталу Delfi Дмитрий Горыня, чья дочь учится в оптимизируемой 13-й школе. — За два дня под нашей петицией на Manabalss.lv собрано более 3000 подписей за отмену школьной реформы, которую в срочном порядке затеяла правящая коалиция…
Из Риги непросто разобраться, по какому принципу объединяли детсады и школы Даугавпилса, в том числе расположенные достаточно далеко друг от друга и выполняющие программы как на госязыке, так и нацменьшинств. Кажется удивительным и то, что Центр Согласия и Русский союз, в Риге всегда выступавшие против урезаний школьной сети, тут записаны в "губители". Но Даугавпилс — город особенный…
Что происходит в Даугавпилсе?
Две недели Управление образования Даугавпилса озвучило первый вариант оптимизации школьной сети: с 1 сентября 2022 года четыре школы — Центра, 9-я, 10-я и 16-я — должны были прекратить набор учеников в десятые классы и постепенно превратиться в основные. Руководство города такое предложение не устроило. На прошлой неделе горожанам представили новую модель — объединить несколько средних школ между собой и прикрепить к ним отдельные детские сады, чтобы сделать более плавным и подготовленным переход детей в школы.
Времени на обсуждение новинки в широких массах практически не осталось. Чтобы запустить реформу с 1 сентября этого года, утвержденный Думой план надо подать в Министерство образования до 1 февраля. Родители учеников реформируемых школ написали коллективные письма, вызвав на встречу руководство города и директоров — некоторые собрания проходили в выходные и ночью. Несмотря на заверения властей в обратном, родители боятся, что учебные заведения утратят свою идентичность, историю и уникальные наработки.
Все это вызывает опасения в объективности выбора руководства объединенных учебных заведений, ведь утверждать их кандидатуры будет Дума.
Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш изложить свое мнение Delfi отказался — обещал высказаться после заседания Думы, "когда все выговорятся". Предложил пообщаться с ответственными за сферу образования лицами — главой Управления образования Мариной Исуповой и вице-мэром Алексеем Васильевым.
К чему такая срочность?
На сегодня ВСЕ средние школы Даугавпилса удовлетворяют Правилам Кабинета министров о том, что для получения полного финансирования надо — либо иметь не меньше 120 учеников 10-12-х классов, либо индекс сдачи централизованных экзаменов должен быть не ниже 40%. Формальной необходимости в срочной реформе и вправду нет.
"Никакая это не спешка, — утверждает глава Управления образования Марина Исупова. — Демография рушится на глазах: в прошлом году родилось 612 детей, а в первые классы идет 900. У нас сейчас 130 свободных мест в детсадах, а еще пять лет назад открывали дополнительные группы и платили нянечкам.
По словам Исуповой, план оптимизации затеяли еще в 2019 году — в контакте с директорами. Самым логичным казалось объединить рядом стоящие средние школы: 13-ю и 15-ю, 9-ю и 3-ю… Были и другие варианты. Предложения отправили в Думу — "нам ответили, что им не до того". Управление напоминало о себе в начале и конце 2020-го года — "наши письма также отправились в стол"…
По мнению Исуповой, хоть формально спешки нет, оптимизация нужна по четырем причинам:
- Реформа содержания образования требует, чтобы каждая средняя школа предложила ученикам средних школ на выбор минимум три "корзины" предметов. "60-70 детей не хватает, чтобы набрать минимум на каждую "корзину". Учитель не может работать с двумя-тремя учениками — из каких денег за такое платить?"
- Где взять учителей, которые могли бы в маленькой средней школе вести сразу несколько разных предметов, чтобы получить полную загрузку? "С нас требуют компетентностный подход, а как его организовать, если учителя должны бегать между школами?".
- Растут требования к уровню оценок. "До 2025 года минимальный индекс сдачи централизованных экзаменов — 40, его все преодолевают. Но потом его поднимают до 50, а в 2030 году — до 60. Это уже уровень госгимназии — сколько учеников это одолеет?"
- По мнению Исуповой, присоединение детсадов к школам позволит усилить дошкольную подготовку детей и оптимальнее использовать школьных психологов и логопедов.
"Я вижу, что вот-вот мы получим из Министерства отказ в финансировании, и первые претензии будут ко мне, — предрекает Исупова. — Значит, надо действовать. Я сказала депутатам, раз они не хотят глобальной оптимизации, придется исходить из математики. У нас на 12 средних школ всего 1280 учеников. Значит, минимум в четырех школах надо запретить набор учеников в 10-е классы, тогда мы сможем укомплектовать остальные. Когда мы огласили список школ, чей статус понизят до основной, поднялся скандал, родители из школ, которые урезают, стали обзванивать другие школы, чтобы заранее перейти к ним. Родители будущих первоклассников тоже стали спешно ориентироваться на другие школы — неосновные.
Руководство Думы сообщило, что им мой вариант не нравится. Вернулись к тому, что обсуждали с 2019 года. Так что ничего срочного. В итоге ни одна средняя школа не станет основной, а число средних школ на ближайшее время будет сбалансировано по районам. Также мы сможем варьировать число детсадов в рамках одной структуры".
Кто и почему против?
Оппонентами принятия спешного реформы выступают два бывших мэра Даугавпилса — депутаты Янис Лачплесис (2009-2011, 2013-2017) и Игорь Прелатов (29 июня 2020 года — 1 июля 2021 года).
"Я не против реформы как таковой — образовательная система должна отвечать требованиям дня, — излагает позицию Лачплесис. — Я против того, как все принимается. Толком не поговорили с родителями, не достигли понимания со всеми руководителями школ. Та же 13-я школа удовлетворяет всем требованиям Кабмина — ей навязывают реформу. А вопрос — очень чувствительный, речь идет о создаваемых десятилетиями школьных брендах с традициями и историей. Нужен открытый и честный диалог, а не аварийное проталкивание механическим большинством в Думе. И зачем такая спешка? Я узнавал — никакие потери финансирования не грозят, если с 1 сентября школы не реформируют. Тогда зачем сталкивать людей?"
"Это сумбурная и непродуманная реформа, преследующая политические интересы захвата школ определенными партиями, — считает другой экс-мэр Игорь Прелатов. — Сегодняшние реформаторы в свое время с пеной у рта кричали: не дадим средние школы в обиду и руки прочь от русских школ. И поливали грязью бывших министров образования Илгу Шуплинску и Карлиса Шадурскиса. А сами, придя к власти, ведут непродуманные реформы.
К том же школы будут объединятся только на бумаге. Логистика учеников не улучшится. Детей больше не станет. Улучшения качества образования — не будет. Экономии средств — тоже. Ведь в каждом здании останется свой заведующий, а над ними — еще директор или управляющий, который будет получать очень большую зарплату, ведь сумма напрямую зависит от числа учеников".
Прелатов подтвердил, что реформа в городе затевалась еще в его правление, но он не хотел об этом слышать: "Я против всяческих реформ и экспериментов над образованием и детьми. Тем более что ни одна из школ не получила упреков от министерства. Проблем нет. Кто сказал, что через три-пять лет детей станет меньше? Всякое может случиться: вода в реке может убывать, а может и прибывать".
Почему возмущены родители?
13-я и 15-я средние школы находятся в пятиминутной шаговой доступности друг от друга. Но в 13-й реализуют программу углубленного музыкального обучения, получающую дополнительное финансирование от государства. По расписанию и технически школа под это подстроена — в ней много маленьких кабинетов для индивидуальных занятий. 15-я школа специализируется на компьютерных знаниях и точных науках. Там разработана тоже уникальная программа по робототехнике.
"Несмотря на заверения властей в обратном, родители и учителя боятся, что после объединения музыкальная программа будет упразднена, — объясняет Дмитрий Горыня. — Да и директора мы потеряем — к гадалке не ходи. Ведь в коалиции Думы — два представителя 15-й школы — директор и учитель географии. Им это все выгодно. Но мы-то видим несправедливость. У нас — самая большая школа в Латгалии, в 15-й — детей меньше. И средний бал за централизованные экзамены там заметно ниже".
"Мы заинтересованы сохранить музыкальную программу, которая так популярна, приносит дополнительные деньги и дает работу 21 учителю музыки, — настаивает Исупова. — И естественно, что программа будут реализовывать в приспособленном под нее здании. В здании 15-й продолжится программа, которая была там. Но по новой системе в средней школе у детей должен быть более широкий выбор.
Также Исупова пояснила, зачем сливают 16-ю и 17-ю школы, которые находятся в пяти километрах друг от друга: "Это абсолютно формальное решение, — утверждает Исупова. — 16-я школа — очень хорошая, с богатой педагогической и шикарной материально-технической базой. Но она находится в отдаленном микрорайоне — своих детей там не хватает для заполнения, сейчас там в старших классах 71 человек. 17-я школа дает 16-й нужное число учеников — она реализует заочные программы. Сами они до 2025 года они обязательный коэффициент централизованных экзаменов выдержат, а потом — неизвестно… Вопрос заочных программ открыт".
"Нельзя соединить ежа и удава — ну не получится сто метров колючей проволоки! Должна быть логика в таком глобальном процессе, — не согласен с реформаторами директор 17-й школы и депутат Думы Иварс Шкинчс. Он единственный из 24 директоров оптимизируемых учреждений подписался против. — У каждой школы — свои особенности, за которые ее выбирают родители, а тупое соединение номеров — все убивает. В моем случае решение совсем не продумано — школы находятся в разных микрорайонах. В какой больной голове это родилось?
17-я школа в этом году отмечает 30-летие, мы работали над имиджем, развивались в не самом простом микрорайоне, нам есть, чем гордится. Почему нашей школой, которая удовлетворяет всем критериям, закрывают недобор другой? Да и директора, я думаю, все уже выбраны. Кто будет проводить открытый конкурс? Исполнительный директор города, а он наберет в комиссию, кого надо, и те выберут, кого надо".
Выборы директоров или политические игры?
Родители опасаются, что директоров объединенных школ будут выбирать не по качеству, а по политической принадлежности. Например, что у директора 15-й школы и депутата Думы Анатолия Гржибовского — полный карт-бланш.
"Потому мы и консультировались со Службой качества образования, чтобы понять, лучше объединять школы или реорганизовывать, создавая на их базе новые. Пошли по второму пути, — опровергает обвинения Исупова. — Чтобы была возможность устроить конкурс директоров — нам нужны профессиональные и амбициозные кандидаты, как из ныне действующих, так и со стороны. Комиссию создает исполнительный директор школы, в ней представлены специалисты образования из Думы и Управления образования. Одно из условий конкурса — видение дальнейшего развития школы. Да, Анатолий (Гржибовский) — сам депутат, но в вопросах, где есть конфликт интересов, он не сможет голосовать и высказывать депутатское мнение".
"Политическая ответственность в нашей стране наступает раз в четыре года. На последних выборах жители Даугавпилса проголосовали, в том числе и за нас. И мы будем реализовывать их доверие, — выражает свою позицию вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев, учитель географии той же 15-й школы. — И мы будем голосовать за то, что считаем нужным. Кажется кому-то, что мы неправы? На данный момент, может, и так.
На деле, уже в сентябре родители убедятся в обратном, ведь их дети, как ходили в свои школы, туда же и будут ходить. Реформа выгодна всем. Детям — у них появляется больше вариантов "корзин" предметов, чем в малых школах. Учителям и администрации — при большей наполняемости выше зарплата. Родителям — они сдают ребенка в два года в учебное заведение (объединенное с детсадом) и не их проблема подготовки к школе. В прогаре, пожалуй, лишь тот директор, который перестанет им быть, но тут страдают амбиции, а не зарплата. У завучей школ, где больше тысячи детей, зарплата выше, чем у директора школы, где учится 500 человек. Конечно, экс-директор не автоматически становится завучем — это будет решать команда. Но в большой школе и завучей больше.
Так что реформа работает на перспективу. Вопрос объединения 13-й и 15-й школ был вынесен на обсуждение, все были согласны и даже придумали общее название, но тогда политики не решились. А сейчас буча поднялась на ровном месте. Я уверен, что это политический заказ! Время нас рассудит".
Что будет с названиями объединенных школ?
Трепетный момент: каждая школа дорожит своим брендом и готова сражаться, чтобы именно она стала главной.
"Это вопрос двух сторон, — поясняет Исупова. — Сторона, которая чуть сильнее, настаивает на своем названии. Другая — тоже не хочет лишнего стресса. Когда в 2020 году мы ликвидировали 1-ю специальную школу, присоединив к логопедической школе-интернату в Стропах. Придумали новое название — Stropu pamatskola-attīstības centrs. Разработали общие ценности и атрибуты. Надо искать общее, а не различия.
Поэтому в проекте решения Думы ликвидируются все прежние учреждения и создаются новые. Управлению образования дано задание — до 1 марта организовать разработку новых названий и положений, которые согласуют на Советах объединяемых школ и детсадов. После этого и будет объявлен конкурс на пост директора".
Равнение на профессионально-техническое образование?
Есть еще одна версия стремительного развития событий: с правительственного уровня управление образования принуждают ужимать средние школы в Даугавпилсе, чтобы как можно больше детей после 9-го класса уходили в профессиональные училища (колледжи) и быстрее начинали работать — стране резко не хватает представителей простых профессий. Евросоюз выделяет под это хорошие деньги — городу это на руку. А ученикам полагается стипендия, что для небогатой Латгалии немаловажный фактор.
"Это политика страны. Последние годы появилось много европейских проектов, которые выделяют на это ресурсы, — не отрицает Марина Исупова. — Центры профессионального образования укомплектованы до зубов! Вкладываются миллионы. Прекрасное оборудование, техника — это уже совсем не то, что мы помним под названием ПТУ. Все эти проекты должны иметь качественные и количественные показатели.
Государство идет к этому, поднимая требования к средней школе — к 2030-му году они будут на уровне гимназии. Если сейчас можно сдать централизованные экзамены на 5%, то через несколько лет — это будет 20%. Расчет на то, чтобы выпускники шли в вузы, заканчивали их и работали по специальности — это логичное распределение ресурсов. Профессиональным школам для привлекательности даже выделяют стипендии — в среднем 90 евро. В итоге, если год назад в среднюю школу шло 67% выпускников основной школы, то сейчас — 60%. По всему миру так — должен же кто-то гайки крутить!"
Что объединяют и ликвидируют в Даугавпилсе?
- 6-ю основную школу объединяют с 11-й детсадом. Последний, как структуру, ликвидируют;
- к Польской гимназии им. Ю. Пилсудского присоединяют 29-й польский детсад (польский). Садик ликвидируют как структуру;
- к средней школе Центра присоединяют 14-й, 17-й и 32-й детсады. Садики ликвидируют как структуры;
- 3-ю среднюю школу объединяют с 9-й средней школой и 1-м детсадом;
- 13-ю среднюю школу объединяют с 15-й средней школой и 28-м и 30-м детсадами;
- 10-ю среднюю школу объединяют с 12-й средней школой и 10-м и 13-м детсадами;
- 16-ю среднюю школу объединяют с 17-й средней школой и 3-м, 5-м и 7-м детсадами;
- 8-й детсад (ул. Добелес, 46) ликвидируют.