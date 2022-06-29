Соглашение об экономическом сотрудничестве между Латвией и Россией будет приостановлено уже этим летом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Соглашение об экономическом сотрудничестве, подписанное Латвией и Россией, планируется приостановить 1 августа этого года, свидетельствует переданное на согласование предложение Министерства экономики.

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Упомянутый договор был подписан латвийским и российским правительствами 13 октября 2006 года в Москве.

Соглашение предусматривает интенсификацию двусторонних экономических отношений в различных секторах экономики, в том числе инвестиции, инновации, включая инфраструктуры энергетики, транспорта и приграничных районов, а также сертификацию, стандартизацию и метрологию, туризм и другие отрасли, обмен специалистами, техническим персоналом и их обучение, участие в выставках и других мероприятиях экономического характера.

Договор также предусматривает развитие сотрудничества малых и средних предприятий, а также сотрудничество между торговыми и промышленными камерами и организациями.

Однако в Минэкономики подчеркнули, что вторжение России в Украину является грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета государства, которое явно противоречит обязательствам РФ. Учитывая войну в Украине, Латвия не видит возможности работать с Россией в рамках этого соглашения.

После того, как правительство поддержит подготовленный ведомством документ, Министерство иностранных дел подготовит и направит в Россию заявление о приостановлении действия договора.

Соглашение планируется приостановить 1 августа. В Минэкономики пояснили, что дата была выбрана в соответствии со сроком процедуры подготовки и утверждения правил.

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