«Согласие» допускает попадание в оппозицию

Политическая партия «Согласие» допускает, что в новом созыве Рижской думы может очутиться в оппозиции, говорится в распространенном партией пресс-релизе.

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«Социал-демократическая партия "Согласие" благодарит всех избирателей, принявших участие во внеочередных выборах в Рижскую думу и отдавших свой голос за наш список! Спасибо за то, что оценили сделанное за десять лет, спасибо, что дали нам возможность продолжить работу, чтобы выполнить свои обещания - отстаивать социальную стабильность и согласие в обществе. Мы осознаем, что ваш выбор не был прост, поскольку никто в ходе предвыборной кампании не получал столько критики - как заслуженной, так и незаслуженной - как "Согласие". Ваше доверие и вера в нас - огромный стимул для дальнейшей работы и исправления допущенных ошибок», - сказано в заявлении партии.

«Согласие» готова бороться за выполнение данных избирателям обещаний и во власти, и в оппозиции. «В первом случае любой потенциальный партнер должен рассчитывать на то, что мы не отступим от обещанного "во имя стабильности коалиции", как это сейчас шаг за шагом делают партии правительственной коалиции. Если останемся за пределами власти - будем принципиальной, организованной и знающей оппозицией. Мы не позволим втихую разрушить систему социальной поддержки, созданную для рижан в последние десять лет.

Вне зависимости от результата выборов, мы никогда не будем в оппозиции к рижанам. Мы будем поддерживать все решения, которые пойдут во благо жителям города и отвечают установкам нашей программы. А всем тем, кто чертит "красные линии" и технологам закулисья мы хотим ясно и четко сказать - мы не пойдем ни на какое скрытое сотрудничество и не поддержим избрание ни одного должностного лица, если не будем коалиционным партнером», - говорится в заявлении.