"Согласие" и блок "Риге" призовут сменить мэра Риги, но при этом останутся в коалиции

Как выяснило агентство LETA, фракция "Согласия" в Рижской думе и блок депутатов "Риге" пришли к соглашению призвать своего партнера по коалиции — партию "Честь служить Риге" (ЧСР) — вместе требовать смены мэра, если окончательно станет ясно, что депутаты РД не способны сработаться с нынешним градоначальником Олегом Буровым (ЧСР).

Отмечается, что партнеры недовольны тем, что Буров "единолично взял в свои руки" руководство коалицией и принимает решения без соответствующих консультаций с другими.

При этом и "Согласие", и блок "Риге" готовы продолжить сотрудничество с ЧСР, оставив в силе нынешнюю коалицию.

6 января в столичной думе состоялось совещание партнеров по коалиции, на котором обсуждался бюджет самоуправления на 2020 год, но еще до обсуждения между мэром и депутатами блока "Риге!" возникли разногласия.

Коалиционный договор предусматривает, что у каждого партнера имеются свои сферы ответственности, и они могут выбирать, кто будет руководить учреждениями конкретной сферы. Так, например, коалиция договорилась, что департамент городского развития будет в ведении блока "Риге!". И.о. директора департамента несколько недель назад был назначен Эмилс Якринс, о связи которого с депутатским блоком говорят уже давно, однако Буров после возвращения из отпуска Якринса от должности отстранил.

В свою очередь представляющий блок "Риге!" вице-мэр Друвис Клейнс внес изменения в состав совета предприятия "Ригас сатиксме", отстранив от должности его председателя Нормунда Нарвайшса, а представитель ЧСР Юрис Радзевич как новый держатель долей капитала предприятия восстановил его членство в совете.

Представители блока "Риге!" покинули совещание, заявив, что, хотя пока не уходят из коалиции, в дальнейшем сотрудничать с Буровым лично больше не планируют и будут работать только с руководителями фракций.

В коалицию Рижской думы входят "Согласие", ЧСР и депутатский блок "Риге!", а также депутат Байба Брока. В целом у коалиции 32 голоса.