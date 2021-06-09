"Согласие" и Русский союз Латвии сформировали коалицию в Даугавпилсе
Foto: Facebook/AndrejsElksnins

Сегодня лидер партии "Согласие" в Даугавпилсе Андрей Элксниньш сформировал коалицию с Русским союзом Латвии, подписав соответствующее соглашение с представителем РСЛ Алексеем Васильевым. Об этом пишет портал Mixnews со ссылкой на страницу Элксниньша в Facebook.

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"Сегодня с Алексеем Васильевым подписали соглашение о сотрудничестве. Таким образом коалиция между СДП "Согласие" и партией "Русский союз Латвии" оформлена официально. Место встречи было выбрано очень символично в парке Павла Дубровина", — сказано в сообщении.

Напомним, накануне Элксниньш накануне сообщил о намерении сформировать коалицию в Даугавпилсской думе вместе с Русским союзом Латвии (РСЛ). С таким предложением к политику обратился РСЛ. У обеих партий в новой думе будет восемь из 15 депутатских мандатов.

"Стабильность власти должна обеспечиваться не за счет числа партнеров, готовых "дружить" исключительно во имя сохранения доступа к рычагам управления, а за счет соответствия власти чаяниям большинства избирателей. Сегодня мы открываем новую страницу в политической истории Латвии, когда власть формирует политическая сила, заручившаяся большинством поддержки со стороны избирателей", — написал науанкне в Facebook Элксниньш.

Он добавил, что именно такое "простое и прозрачное решение максимально соответствует воле большинства жителей Даугавпилса".

Как сообщалось, на выборах 5 июня больше всего голосов в Даугавпилсе получило "Согласие" — 42,25%.

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Mixnews

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Mixnews
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