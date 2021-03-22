"Согласие" инициировало голосование об отставке вице-мэра Даугавпилса, он сохранил должность
Foto: LETA

В понедельник на внеочередном заседании Даугавпилсской думы по запросу "Согласия" рассматривался вопрос об отставке первого заместителя председателя думы Яниса Лачплесиса ("Латгальская партия"). Он сохранил должность.

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Вопрос об отставке вице-мэра был одним из пяти запланированных на этом заседании. Инициатива исходила от бывшего мэра Андрея Элксниньша ("Согласие").

За отставку вице-мэра проголосовала только фракция "Согласия" и Рихард Эйгимс ("Наша партия"), который в своё время тоже был мэром города.

"Согласие" обвиняет Лачплесиса в неоправданных расходах на котельную для Daugavpils siltumtīkli, которая обошлась в 17,25 миллиона евро.

Сейчас Даугавпилсскую думу возглавляет Игорь Прелатов ("Наша партия").

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Игорь Прелатов "Согласие" Даугавпилс Янис Лачплесис
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