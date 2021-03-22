"Согласие" инициировало голосование об отставке вице-мэра Даугавпилса, он сохранил должность

В понедельник на внеочередном заседании Даугавпилсской думы по запросу "Согласия" рассматривался вопрос об отставке первого заместителя председателя думы Яниса Лачплесиса ("Латгальская партия"). Он сохранил должность.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вопрос об отставке вице-мэра был одним из пяти запланированных на этом заседании. Инициатива исходила от бывшего мэра Андрея Элксниньша ("Согласие").

За отставку вице-мэра проголосовала только фракция "Согласия" и Рихард Эйгимс ("Наша партия"), который в своё время тоже был мэром города.

"Согласие" обвиняет Лачплесиса в неоправданных расходах на котельную для Daugavpils siltumtīkli, которая обошлась в 17,25 миллиона евро.

Сейчас Даугавпилсскую думу возглавляет Игорь Прелатов ("Наша партия").