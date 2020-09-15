"Согласие" исключило из партии Домбровского и Швецову (ДОПОЛНЕНО)

Рижское отделение партии "Согласие" решило исключить Вячеслава Домбровского и Любовь Швецову из своих рядов. Правление партии рекомендует исключить политиков из фракции Сейма, сообщили в партии.

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Причиной исключения стали нарушения основных положений партии. "Правление "Согласия" считает, что В. Домбровский и Л. Швецова систематически нарушают решения партии и выражают неуважение к коллегам. У членов партии создалось впечатление, что оба депутата не ценят свою ответственность перед избирателями", — указал в сообщении председатель партии Янис Урбанович. В качестве примера он привел риторику, в которой политики выражают верность своим избирателям, но в то же время сообщают, что хотят связать свое будущее в другими политическими силами.

Урбанович заверил, что партия оценивает результаты выборов в Рижскую думу и собирается сделать из них выводы. "Тем, кто вместо конструктивных действий демонстрирует панику за свое личное будущее в политике, следует оценить свое пребывание в рядах "Согласия"", — сказал Урбанович. По словам главы партии, "Согласие" не исчезнет из политики и продолжит работать.

Ранее Домбровский заявил, что вышел из правления "Согласия" из-за неспособности партии дать оценку коррупционным скандалам в Рижской думе. "Я глубоко уверен, что продолжение нынешнего курса приведет к тому, что выборы 2022 года станут для "Согласия" последними", — заявил политик. В свою очередь, Швецова на Facebook написала комментарий, что у нее "рука не дрогнет" убрать Урбановича — хотя она писала не об убийстве, а о голосовании на конгрессе партии. Урбанович счел это за угрозу.

Комментируя решение правления Рижского отделения "Согласия", Вячеслав Домбровский написал на своей странице в Facebook:

"Ни мне, ни Швецовой со стороны партии не были выдвинуты какие-либо обвинения. Из распространенного партией пресс-релиза мы узнали что, оказывается, и я, и Швецова "систематически нарушали решения партии и выказывали неуважения коллегам". Я искренне и глубоко удивлен подобными обвинениями. Какие решения партии я нарушил? Когда? Кому и когда из коллег было высказано неуважение? Ни на одном заседании правления или фракции "Согласия" не были подняты вопросы о невыполнении нами каких то решений, или высказывания неуважения конкретным членам партии. Я считаю эти обвинения нелепыми".

Также он добавил, что их со Швецовой не приглашали на заседание правления партии и заседание правления рижского отделения, где было принято решение об их исключении. Кроме того, их не проинформировали

о том, что заседания с подобной повесткой дня вообще планируются.

"Распространенное партией заявление о том, что я или Любовь Швецова якобы "публично изъявили желание связать свое будущее с другими политическими силами" — неправда! Напротив — и я, и Любовь Швецова последовательно заявляли, что не собираемся выходить из партии, не собираемся присоединятся к другим политическим партиям. Мы будем продолжать представлять интересы нашего избирателя в соответствии со своими ценностями и идеалами. Совершенно очевидно, что истинные причины нашего исключения из партии — совсем не те, о которых официально говорят представители партии, — резюмировал Домбровский.