"Согласие" может исключить Домбровского и Швецову из партии

Правление "Согласия" планирует решить, исключать ли из партии Вячеслава Домбровского и Любовь Швецову, рассказал в интервью Latvijas Radio председатель партии Янис Урбанович.
Домбровский ранее вышел из правления партии, но сказал, что из самой партии выходить не собирается. Однако несогласия зашли слишком далеко, и ни Домбровский, ни Швецова, по словам Урбановича, не предложили ничего конструктивного.
По мнению председателя "Согласия", эти члены партии перешли рубеж и продемонстрировали свое неуважение не только Урбановичу, но и другим своим сопартийцам. Как считает Урбанович, после такого их пути должны разойтись. И хотя не вся критика партии, которую высказывали Домбровский и Швецова, несправедлива, председатель устал слышать одни упреки без конкретных предложений.
Урбанович заявил, что будет настаивать, чтобы в декабре на конгрессе "Согласия" прошли новые выборы правления партии и ее председателя.
Ранее Урбанович счел угрозой комментарий Швецовой в Facebook, где она писала, что у нее "рука не дрогнет" убрать Урбановича — хотя она писала не об убийстве, а о голосовании на конгрессе партии.
В повестку заседания правления партии "Согласие" включен вопрос об исключении из партии депутатов Сейма Вячеслава Домбровского и Любови Швецовой, подтвердил агентству LЕТА член правления и заместитель председателя парламентской фракции "Согласия" Валерий Агешин.
Рассмотрение этого вопроса инициировало рижское отделение "Согласия", к руководству которого и нужно обращаться за разъяснениями, сказал Агешин.
Заседание правления "Согласия" состоится во вторник, 15 сентября, в 14:00.